【ESG】領展網上講座邀企業分享ESG心得　助商戶把握發展商機

企業發展ESG不但能夠有效減低營運成本，減輕地球負擔，更可以增強商戶的競爭力及提升品牌形象。領展 （00823） 表示， 「領展商戶學堂」一直定期舉辦不同主題的講座，近年更推出一連串的「ESG x營商法系列」網上講座，希望藉此加深商戶對ESG 的了解及認識，把握發展商機。

邀請企業代表分享ESG發展心得

領展表示，「領展商戶學堂」的「ESG x 營商法系列」將會邀請不同企業代表及各類型大小商戶，分享其品牌在ESG上的發展要訣及心得，涵蓋從飲食業、服務業以至零售業。「ESG x營商法系列」的嘉賓包括中華電力代表分享讓商戶節能減碳，繼而降低營運成本的秘訣；同時亦會就廢物管理及綠色租約等主題，邀請相關部門和機構分享各類型計劃、實際支援及服務等，以協助及引領商戶發展出具品牌特色的ESG方針，實現ESG理念，並得以在多變的市場環境下擴充業務。

首集已於6月8日正式上綫， 並以「 綠色消費態度『裸買』減廢 」及「必勝營商新法則：節能減耗省成本 」 為主題，邀請綠領行動總幹事何漢威及中華電力 客戶成功及銷售總監盧志華博士分別為商戶具體分享如何推動環保同時創造商機以及介紹節能減碳的項目。

責任編輯：區祖飛

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