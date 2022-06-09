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【職場調查】全球過勞城市香港排第二位　最佳工作生活平衡城市係邊度？ （附排名）

11:39 2022/06/09

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後疫情時代，愈來愈多打工仔着重工作生活平衡。美國科技公司Kisi統計並分析全球100座城市實現工作生活平衡的情況，分別列出最佳工作生活平衡城市及最過勞城市排名，而香港則在最過勞城市中排第二位，18%打工仔每周工作逾48小時。

【港蟬聯全球外派員工生活費最高城市 東京排名下跌至第5位：按此

美國科技公司Kisi進行「2022最佳工作生活平衡城市」研究，以3大分類的指標分析全球100座城市實現工作生活平衡的情況，包括工作強度、社會支援及城市宜居性，透過比較各城市在遠程工作人口比例、過度勞累人口比例、有薪年假、疫情援助及生活成本等指標，分別列出最佳工作生活平衡城市及最勞累城市排名。

【一間公司點解長期請唔到人？ 網民細數當中原因：按此


■最佳工作生活平衡城市■
（排名由低至高排列）

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    +3
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結果顯示，排前5名的最過勞城市當中，有4個都是位於亞洲，其中杜拜排名榜首、香港排第二。當中以過度勞累人口比例，香港在18%打工仔每周工作逾48小時，工時遠超國際勞工組織建議的每周工作40小時。

■最過勞城市■
（排名由低至高排列）

 

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至於最佳工作生活平衡城市的首5位，均為北歐國家城市，排名最高的為挪威奧斯陸，打工仔每年至少有25天假期，而對比香港，打工仔每年至少僅有7天假期（根據僱傭條例最低規定），反映兩者的明顯差距。

 

責任編輯：李瑩

經濟衰退風險趨升 波動市部署優質股良機？嘉信理財林長傑為你分析*重溫《ET財智TALK》

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