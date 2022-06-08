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【職場調查】公營建築工種平均日薪一覽　邊份工日賺達2,300元？

18:29 2022/06/08

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近日有網民在討論區指，自己因為疫情失業決定跟母親到地盤工作，始知工作的辛酸。到底公營建築工程的工人每日平均工資有多少？政府統計處近日公布2022年3月份有關從事公營建築工程的工人的每日平均工資的報告，一齊參考下啦！

政府統計處於6月2日公布了2022年3月份《由主要承建商填報有關從事公營建築工程的工人的每日平均工資》報告，本網為大家整理了8個每日平均工資超過1,500元的職位，以及3個每日平均工資於1,000元以下的職位。

潛水員日薪超過2,300元

每日平均工資少於1,000元的職位是結構鋼架工、重型車輛駕駛員和屋宇設備保養技工，它們的工資分別是966.1元、957.1元以及990.1元。而每日平均工資為1,500元以上的職位分別有混凝土工、地渠工、鋼筋屈紮木模板工、水喉工、鑽破工、潛水員、玻璃工、竹棚工。而在這些職位中，最高日薪的是潛水員，平均一日有2,386.6元。

本港公營建築工程工人每日平均工資

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責任編輯：區祖飛

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升  嘉信理財林長傑教資產配置攻略  

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