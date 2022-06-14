【投資心得】潘家榮炒股賺首期險破產　悟贏多輸少秘訣：嚴守止蝕勿估頂

上篇提到富昌金融集團高級副總裁潘家榮（Kevin）跟大家分享他的「另類」理財心得。今次與大家分享他個人的投資經歷。Kevin大學畢業後，在保險公司做後勤，作為職場新人，當時他已開始炒股，包括炒窩輪、孖展買正股等。Kevin認為，投資應該多思考，他為了炒股，不惜報讀投資課程，課程叫價1萬多元，對比他當時的薪金，也是相當大筆的「投資」。

投資初嚐甜頭即買樓花

2007年，他以4萬元本金，以窩輪牛熊證炒出近百萬，賺得第一桶金後，他決定學人「買磚頭」，買入一間位於紅磡的樓花，該單位面積559呎，售416萬元。



付了訂金後，他雄心壯志打算在股市多賺一筆，希望能夠用作付首期及供樓。但作為投資新手，他只學懂部分技術分析，缺乏經驗，實戰時才認知到股市的風高浪急。他看到買入訊號後，買入6張期指，以為可以旗開得勝，怎料6張大期變4張、4張變2張，大期變國期，國期變「Call Option」。眼見股市一直下跌，他卻選擇死守，相信總會再現升勢，最後本金歸零，才醒覺輸光所有。

「當時那層樓花又準備上會，若撻訂，又怕發展商追差價」，他表示，幸好當時媽媽當助理護士，有能力向銀行貸款，終靠自己踏實工作得以還清供款，度過難關，免去破產命運。

他自嘲當年的自己「年少無知，太過瘋狂」，提到自己過去投資的經歷，他多次強調風險管理的重要性。瘋狂過後，他選擇重新振作，苦心鑽研技術分析、操盤策略和心法，憑獨創方式屢次成功捕捉個股及大市走勢。

授散戶贏多輸少秘訣

在股場上打滾多年，他感慨散戶大部分時間都是「輸多贏少」，希望可以教散戶「贏多輸少」的態度，而當中最重要的秘訣，就是定好止蝕位，確保不會輸大錢，可惜大部分散戶總是沒法切實執行。

近年Kevin亦積極以Youtube頻道教散戶投資心態，他提醒散戶要「聽多少少，學多啲嘢」。因為網上的資訊的確很多，Kevin指，散戶普遍最大問題是

「每次也不願放手，隻股一跌，死唔放手，認為總會再升上來，可以坐吓先，結果『股份』已成蟹貨。買股不能當成入賭場般，賭大細。」

很多時候，散戶喜歡在股份升時，問幾時可以賣出獲利，Kevin認為這樣是限制升幅，但跌的時候，散戶往往不願放手，結果錢愈輸愈多，贏錢卻早已限制。他認為，當該股份有升勢時不應該「估頂」，但散戶的思維偏偏是相反，有升勢時卻限制自己何時獲利，跌市時卻一直心存希望。

記者：陳玉蓮

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