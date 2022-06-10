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【理財心得】及時行樂想買就買　潘家榮分享「另類」理財心得

個人增值 18:27 2022/06/10

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每逢交易日，電視台總會邀請不少投資專家，教育一眾散戶應該如何將手上資金用作投資，但大家有沒有想過，這些投資專家的理財觀念又是如何？今次找來富昌金融集團高級副總裁潘家榮（Kevin）跟大家分享他的另類「理財之道」。

談到理財，不少人都會想到開源節流，但Kevin表示自己其實是一個不怎樣理財的人，不會為未來預算多少錢，亦不算得上「慳」。對於打工仔而言「理財」概念都停留在如何儲錢，要如何限制自己購物。不買「想要」的物品，只買「需要」的物品，但對Kevin而言，他沒有這種想法，亦承認自己其實是個「好大使」的人。他喜歡購物，有時候行街見到喜歡的東西就買，試過剛巧見到玩具幾「有趣」，二話不說便付款買給兒子。

所以一般人常說的要「慳」在他身上顯然是沒有。那他的理財觀念是怎樣的呢？就是「想買就買」，不過一般人也難以全盤複製，大前提是你要懂得如何賺到那麼多錢去買。對於退休，他更是打破一般「理財思維」，他直言目前做的都是自己喜歡做的事，所以不會想何時要退休，亦沒有特別為未來儲一筆錢作退休用途。

他的理財心得稱得上相當「另類」，但全因他投資了得，方能以及時行樂的心態享受人生，下一篇將帶大家了解他的投資經歷，看他是如何透過投資達到財務自由，過自在人生。

記者：陳玉蓮

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欄名 : 理財學堂

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