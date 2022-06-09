【消費優惠】yuu網購$1激減貨品限時開搶　FoodWise指定法國葡萄酒買一送一

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.yuu網購平台：$1激減貨品限時開搶

yuu網購今日會推出一系列$1激減貨品，限時開搶：

早上9時：Real Farmers 荷蘭急凍無骨豬扒400克

早上10時：可樂零系可樂高罐4罐

早上11時：金妹牌三文治火腿片200克

下午2時：農心5包裝辛拉麵

晚上6時：Zespri紐西蘭金奇偉果1個

同時，yuu網購新用戶買惠康／Market Place產品，全單買滿200元即可免運費，大家要記實時間把握機會！

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2.FoodWise： 指定法國葡萄酒買一送一



由即日起，到FoodWise慧品購買指定法國葡萄酒，可享買一送一，網店買滿500元可享免運費。

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3. 7-Eleven：買指定蒸飯送利賓納

今個星期二至五，到7-Eleven買7-SELECT鳳爪排骨飯／北菇滑雞飯／土魷肉餅飯／蝦醬雲耳雞柳蒸飯，即送利賓納黑加侖子果汁飲品少甜，有飯食又有飲品送。

撰文：hket小編

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