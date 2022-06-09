  • 26°C
香港時間 : 2022609日 (週四) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵優惠】港鐵商場推「Check-in即賞」AR遊戲　送總值逾500萬電子優惠券（附活動詳情）

精明消費 12:26 2022/06/09

分享：

分享：

港鐵商場推出「Check-in即賞」AR遊戲，乘客可以利用實境遊戲「捕捉」商場内的電子優惠券及MTR分獎賞，總值超過500萬。第一期活動於今日（9日）開始，一連3個星期四至日，到指定港鐵商場透過MTR Mobile内之「Check-in即賞」活動頁面，即可進行AR實境遊戲，捕捉獎賞。
 

活動日期：
第1期 — 2022年6月9日至12日中午12時至晚上10時
第2期 — 2022年6月16日至19日中午12時至晚上10時
第3期 — 2022年6月23日至26日中午12時至晚上10時


活動獎賞：
500元港鐵商場時裝及美容電子優惠券（消費滿2,000元減500元）

100元港鐵商場指定類別電子優惠券（消費滿500元減100元）

50 MTR分

玩法攻略：（參與用戶須更新MTR Mobile至最新版本）
1. MTR Mobile登記用戶透過「我的獎賞」在「禮遇」内點選港鐵商場「Check-in即賞」活動頁面
2. 按進入遊戲頁面，再按「立即開始」進行遊戲
3. 開始遊戲時，允許手機瀏覽器内的GPS功能以及相機功能
4. 進入遊戲開始捕捉禮物
5. 捉到禮物後，遊戲頁面將會即時進行抽獎及顯示所獲得之隨機一份獎賞


乘客完成遊戲後，按「前往MTR Mobile手機應用程式」，推廣代碼將會被自動複製到MTR Mobile手機應用程式推廣代碼換領頁面。成功換領後，將會彈出成功賺取的頁面。如果獲得電子優惠券，禮物將會自動送到【我的獎賞 > 禮品 > 有效】；獲得之MTR分，分數將會自動加入到帳戶内。
 

責任編輯：陳玉蓮

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升  嘉信理財林長傑教資產配置攻略

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【父親節2022】父親節帶爸爸食餐好！　5大精選餐廳推介
今日
【父親節2022】父親節帶爸爸食餐好！　5大精選餐廳推介
【免費搭車】團體辦慶回歸25周年活動　7月1日免費搭4條小巴路綫（附詳情）
今日
【免費搭車】團體辦慶回歸25周年活動　7月1日免費搭4條小巴路綫（附詳情）
【消費優惠】Dr. Kong夏日感謝祭　指定鞋及書包低至3折
今日
【消費優惠】Dr. Kong夏日感謝祭　指定鞋及書包低至3折
【消費優惠】鴻福堂電子支付優惠　限時全單9折
今日
【消費優惠】鴻福堂電子支付優惠　限時全單9折
【父親節2022】蘇寧網店父親節優惠低至41折　每日上午10時開搶限量優惠產品
2022/06/08
【父親節2022】蘇寧網店父親節優惠低至41折　每日上午10時開搶限量優惠產品
運動用品 手袋 商場活動 手機Apps 著數優惠 電子支付 綠楊坊Luk Yeung Galleria 青衣城 Maritime Square Citylink 連理街 The Lane

下一篇文章

【父親節2022】父親節帶爸爸食餐好！　5大精選餐廳推介
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
職場新人未收到稅單　是否仍要報稅？
職場新人未收到稅單　是否仍要報稅？
今日優惠精選 - 【消費優惠】PAUL LAFAYET法式焦糖燉蛋禮券半價　DONKI App 200萬會員感謝祭　赤蝦刺身$22
【消費優惠】PAUL LAFAYET法式焦糖燉蛋禮券半價　DONKI App 200萬會員感謝祭　赤蝦刺身$22
【消費優惠】魚尚購買任何產品滿$100　即可獲贈價值$100飲食禮券
【消費優惠】魚尚購買任何產品滿$100　即可獲贈價值$100飲食禮券
【1萬元消費券】PayMe推4,000萬元獎賞　鼓勵市民轉用PayMe領第二輪消費券
【1萬元消費券】PayMe推4,000萬元獎賞　鼓勵市民轉用PayMe領第二輪消費券
【消費優惠】星期一至五晚　稻香壹蚊雞回歸
【消費優惠】星期一至五晚　稻香壹蚊雞回歸
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款