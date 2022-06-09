【港鐵優惠】港鐵商場推「Check-in即賞」AR遊戲　送總值逾500萬電子優惠券（附活動詳情）

港鐵商場推出「Check-in即賞」AR遊戲，乘客可以利用實境遊戲「捕捉」商場内的電子優惠券及MTR分獎賞，總值超過500萬。第一期活動於今日（9日）開始，一連3個星期四至日，到指定港鐵商場透過MTR Mobile内之「Check-in即賞」活動頁面，即可進行AR實境遊戲，捕捉獎賞。



活動日期：

第1期 — 2022年6月9日至12日中午12時至晚上10時

第2期 — 2022年6月16日至19日中午12時至晚上10時

第3期 — 2022年6月23日至26日中午12時至晚上10時



活動獎賞：

500元港鐵商場時裝及美容電子優惠券（消費滿2,000元減500元）

或

100元港鐵商場指定類別電子優惠券（消費滿500元減100元）

或

50 MTR分

玩法攻略：（參與用戶須更新MTR Mobile至最新版本）

1. MTR Mobile登記用戶透過「我的獎賞」在「禮遇」内點選港鐵商場「Check-in即賞」活動頁面

2. 按進入遊戲頁面，再按「立即開始」進行遊戲

3. 開始遊戲時，允許手機瀏覽器内的GPS功能以及相機功能

4. 進入遊戲開始捕捉禮物

5. 捉到禮物後，遊戲頁面將會即時進行抽獎及顯示所獲得之隨機一份獎賞



乘客完成遊戲後，按「前往MTR Mobile手機應用程式」，推廣代碼將會被自動複製到MTR Mobile手機應用程式推廣代碼換領頁面。成功換領後，將會彈出成功賺取的頁面。如果獲得電子優惠券，禮物將會自動送到【我的獎賞 > 禮品 > 有效】；獲得之MTR分，分數將會自動加入到帳戶内。



責任編輯：陳玉蓮

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