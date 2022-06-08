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【ESG】Trip.com推計算旅程碳排放功能　為旅客提供更具可持續性旅行選擇

綠色金融 17:30 2022/06/08

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近來氣候問題愈來愈受到關注，可持續旅遊更成為新的旅遊趨勢。旅遊平台Trip.com與氣候科技公司CHOOOSE攜手合作，推出綜合碳排放計劃，協助旅客計算及抵銷其出行航班的二氧化碳排放，並進一步支援世界各地具影響力的氣候解決方案。

【AXA安盛推大學生學習計劃 提供免費網上課程助了解氣候變化：按此

Trip.com指，現只要經過Trip.com預訂機票，用戶將可以在預訂過程中獲取解決其出行航班二氧化碳排放問題的方案。旅客只需付出少量費用，就有機會支援到幫助減少、採集或避免二氧化碳排放的項目，而該等項目涉及的排放量，將與旅客航班經計算後的排放量相同。

Trip.com和CHOOOS 以最新的行業指南為依據，按航班距離、載容量和飛行時間等因素計算二氧化碳排放。透過碳計算將可以更好地幫助旅客規劃如何抵銷旅程中的碳成本，為每位用戶推薦二氧化碳排放量最少的行程。CHOOOSE的解決方案將直接融合到Trip.com平台，構成用戶體驗的一部分。

攜程集團 （09961） 首席執行官孫潔表示，集團的使命是引領全球轉型，追求更現代化及更注重環保的旅行方式，透過與CHOOOSE合作，將可支持到世界各地致力於減少二氧化碳排放的項目，而用戶在Trip.com平台結帳時，亦可更輕鬆簡單地抵銷其旅行航班的二氧化碳排放，享受更負責任感的出行。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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