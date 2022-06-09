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【消費優惠】鴻福堂電子支付優惠　限時全單9折

精明消費 09:00 2022/06/09

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即日起去鴻福堂以電子支付，全單9折優惠，大家除咗可以用9折買自家套票外，仲可以同現有產品優惠一齊使用，優惠期至6月15日。

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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