【消費優惠】鴻福堂電子支付優惠 限時全單9折 精明消費 09:00 2022/06/09 分享： 分享： 即日起去鴻福堂以電子支付，全單9折優惠，大家除咗可以用9折買自家套票外，仲可以同現有產品優惠一齊使用，優惠期至6月15日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【父親節2022】蘇寧網店父親節優惠低至41折 每日上午10時開搶限量優惠產品 2022/06/08 【父親節2022】蘇寧網店父親節優惠低至41折 每日上午10時開搶限量優惠產品 【1萬元消費券】PayMe推4,000萬元獎賞 鼓勵市民轉用PayMe領第二輪消費券 2022/06/08 【1萬元消費券】PayMe推4,000萬元獎賞 鼓勵市民轉用PayMe領第二輪消費券 【消費優惠】星期一至五晚 稻香壹蚊雞回歸 2022/06/08 【消費優惠】星期一至五晚 稻香壹蚊雞回歸 【消費優惠】魚尚購買任何產品滿$100 即可獲贈價值$100飲食禮券 2022/06/08 【消費優惠】魚尚購買任何產品滿$100 即可獲贈價值$100飲食禮券 【消費優惠】麥當勞App優惠券 麥仔麥炸雞二人餐$90 2022/06/07 【消費優惠】麥當勞App優惠券 麥仔麥炸雞二人餐$90 香港 經濟 虛擬銀行 網上購物 魚 產品 家電 著數優惠 美食 電子支付