【消費優惠】Dr. Kong夏日感謝祭 指定鞋及書包低至3折 精明消費 10:30 2022/06/09 分享： 分享： Dr. Kong網店正進行夏日感謝祭，指定鞋、書包低至3折，2件照價再9折、3件8折，買鞋即送一包10片裝鞋用清潔濕紙巾。學生返學鞋1對8折。 ▼點擊圖片放大 +2 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【免費搭車】團體辦慶回歸25周年活動 7月1日免費搭4條小巴路綫（附詳情） 今日 【免費搭車】團體辦慶回歸25周年活動 7月1日免費搭4條小巴路綫（附詳情） 【消費優惠】鴻福堂電子支付優惠 限時全單9折 今日 【消費優惠】鴻福堂電子支付優惠 限時全單9折 【父親節2022】蘇寧網店父親節優惠低至41折 每日上午10時開搶限量優惠產品 2022/06/08 【父親節2022】蘇寧網店父親節優惠低至41折 每日上午10時開搶限量優惠產品 【1萬元消費券】PayMe推4,000萬元獎賞 鼓勵市民轉用PayMe領第二輪消費券 2022/06/08 【1萬元消費券】PayMe推4,000萬元獎賞 鼓勵市民轉用PayMe領第二輪消費券 【消費優惠】星期一至五晚 稻香壹蚊雞回歸 2022/06/08 【消費優惠】星期一至五晚 稻香壹蚊雞回歸 香港 環境衞生 兒童健康 家品 網上購物 家具 網購平台 家電 食用安全 著數優惠