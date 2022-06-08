【ESG】ESG投資策略趨向多元化　「積極擁有權」創造長遠投資價值

在投資清單上剔除ESG（Environment、Social、Governance，即環境、社會、管治）表現負面的公司，可謂最為廣泛採用的可持續投資法則。市場對於「罪惡股票」（Sin Stocks）的定義，亦由從事煙酒或軍火業務的公司，延伸至化石燃料行業。

「積極擁有權」的定義與重要性

隨着可持續投資在資本市場的重要性與日俱增，ESG投資策略也更趨多元化，在建構投資組合時除採取負面篩選法則，資產擁有人也可透過主動參與（Engagement）或代理投票（Proxy Voting）等方式行使「積極擁有權」（Active Ownership），從而提升企業的ESG表現和潛在投資回報。



在ESG投資策略中融入積極參與的元素，並非對公司進行微觀化管理，而是向公司闡明ESG因素與其發展戰略、業務模式和財務業績之間的關係和預期，鼓勵公司對於潛在的ESG風險和機遇採取行動。若要帶來有利於環境和社會的實質改變，出售ESG表現未如預期的公司股權（Divestment），有時未必是最理想的投資策略。反之，針對不同ESG議題與所投資公司建立富有成效的對話機制，才是創造長遠價值的最佳實踐。

在ESG投資領域具有國際影響力的聯合國責任投資原則組織（PRI），鼓勵投資者採納六項負責任投資原則，而當中正包括行使「積極擁有權」。證監會的《負責任的擁有權原則》，亦有強調投資者就ESG事宜主動與公司進行雙向對話的重要性。因此，在環球股票策略中採用「積極擁有權」的情況已愈發普遍。

在亞太區，ESG除了是投資界熱議的概念，同時已成為企業實踐可持續發展不可或缺的一環。隨着可持續發展快速增長，加上ESG監管與披露制度日益完善，不少亞洲公司在過去幾年不斷提升自身的ESG表現，且創出亮眼成績，這同時也為投資者締造更多ESG投資機遇的巨大潛力。

主動型投資策略的正面成果



在2021年，安聯投資團隊在全球不同市場向所投資公司主動發起達299次溝通，涵蓋484個主題。例如在亞太區，安聯投資團隊曾與一家零售商進行積極對話，從而增強該公司在去碳化策略和潛在氣候風險應對等範疇的ESG披露。基於我們的ESG深度研究，安聯投資團隊亦曾就潛在的員工安全問題，向一家亞太區建築公司表達建議，亦樂見管理層積極回應，因而增強安全管理目標和機制，從而減少ESG中的社會風險。

展望未來，安聯投資在亞太區將持續關注氣候變化、能源轉型、資訊安全、董事會性別比例和企業管治等重點議題，並定期與所投資公司進行溝通。我們相信，主動型投資策略可帶來正向影響力，在創造更優質回報之餘，亦可為推動全球可持續發展出一分力。

【關於作者】

何忠熙為安聯投資（Allianz Global Investors）可持續發展專員，專責推動亞太區內可持續投資產品的發展和策略， 並負責可持續發展相關的顧問和倡導工作。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

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