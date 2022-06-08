日本時裝品牌Facetasm首次夥拍FILA　向70年代網球巨星波格取經

近年幾乎所有運動品牌都與高級時裝都拉上關係，仿佛雙方沒有合作就好像沒法生存似的，這做法無可口非，今次又有新加盟，正是來自日本的時裝品牌Facetasm夥拍意大利的運動牌子FILA。

▲ FILA近年大舉出動與不同的時裝品牌合，這一次輪到來自日本的Facetasm。（圖片品牌提供）

運動品牌與時裝品牌的聯乘系列的而且確可以增加銷量，除了adidas和Nike熱衷此道，FILA亦是以此聯乘方式默默耕耘的運動品牌。當中更找來兩個日本時裝設計品牌加盟，包括Mihara Yasuhiro和White Mountaineering，而來到今天又有一位日本時裝品牌正是Facetasm。

▲ Facetasm設計師落合宏理。（攝影：黃建輝）

▲ FILA X Facetasm備有男女裝供應。（圖片品牌提供）

▲ 當然少不得印上Facetasm名字的tee。（圖片品牌提供）

▲ 當然少不得印上Facetasm名字的tee。（圖片品牌提供）

▲ 這一件女裝tee剪裁全以不規則形狀出現，好此道者是必買項目。（圖片品牌提供）

Facetasm由落合宏理主理，2016年因打入LVMH Prize比賽最後入圍的23人而成名，雖然這幾年間因為疫情影響令品牌的發展看似停滯不前，但品牌原來靜極思動，這一次與FILA合作正是很好的例子。

作為首次聯乘系列，落合宏理亦不怠慢，他在翻查FILA過往的歷史中，找到其中一位最能代表到FILA的運動員，正正就是70年代紅遍網球壇Bjorn Borg（波格）。

▲ 整個系列以1970年代傳奇網球名將Bjorn Borg（波格）為創作靈感。（圖片品牌提供）

▲ 反而這個系列配飾甚少，只有這個小袋。（圖片品牌提供）

他以當代的手法來重新演繹今天的波格應該穿甚麼模樣的服裝，配合他自己品牌服裝上經常出現在肩膊或腰間的條子rib，至於服裝上的條紋則是向波格致敬的元素，當年波格在網球場上以穿上條子運動衣見稱，整個系列沒有驚天動地的款式，但多動變而偶有刁鑽的剪裁才是叫人掏腰包的理由。

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