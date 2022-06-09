【父親節2022】父親節帶爸爸食餐好！　5大精選餐廳推介

隨疫情逐漸好轉，餐廳和食肆也逐步開放，適逢父親佳節，爲了感謝父親多年來的養育之恩，快帶爸爸去享受舌尖上的盛宴吧！

麻辣燙 Chilli Fagara（米芝蓮星級餐廳）

Chilli Fagara是一家以四川美食麻辣燙為主打的餐廳，曾被評爲米芝蓮星級餐廳，其主打菜包括紅油抄手，小巧玲瓏和麻婆豆腐等，為嗜辣者的好選擇。炎炎夏日下，冰啤酒加辣菜無疑是一個好選擇。

凡於6月19日惠顧，即可獲得餐廳免費贈送冰凍青島啤酒（每枱須有兩位客人）。

麻辣燙 x 青島啤酒優惠盛宴

地址：中環蘇豪奧卑利街 7 號地舖

訂座電話：2796 6866

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荃灣西如心酒店Café Circles



Café Circles提供多款特色亞洲美饌，是亞洲胃的福音。餐廳寬敞，座位舒適，還有開揚的城景和海景，是父親節大餐的好選擇！



餐廳在6月19日推出父親節限定自助餐。自助午餐的價格為成人每位468元；小童或長者每位338元。自助晚餐每位成人668元；小童或長者538元。在6月18日或之前預訂可享85折優惠。

每位於父親節當日惠顧自助餐的賓客可享紅燒鮑魚及香煎鵝肝乙份，更可無限暢飲汽水及本地啤酒。

Café Circles父親節限定自助餐 地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓Café Circles

訂座電話：2280 2868 / 5770 0551 （WhatsApp）

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La Favorita



La Favorita是一家1960年代歌劇院風格的星級意大利餐廳，裝修極具特色。餐廳美食主要有龍蝦意大利面等意大利經典菜餚。復古的環境和美味的佳餚定會給你一種無與倫比的就餐體驗。

餐廳因應父親節推出「父親節國王套餐」，包括6款精選菜式，如精選芝士巴馬火腿冷盤和大蝦雞尾酒沙律等前菜；主菜則可以選擇新鮮烹煮的大蜆、青口、大蝦和魷魚、慢烤豬肉卷配蔬菜，以及番茄醬茄子巴馬芝士千層麵等。最後再配以檸檬雪葩、朱古力Torta蛋糕等甜品。

父親節限定套餐的價錢為每位成人398元。

La Favorita 父親節限定 Brunch 套餐

地址：鰂魚涌英皇道 979 號太古坊濠豐大厦 2 樓 The Sixteenth

訂座電話：2788 1993

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香港JW萬豪酒店—萬豪金殿



萬豪金殿以本地的點心、海鮮等傳統美食為主，加上極具奢華的就餐環境，是父親節家庭聚會的不二選擇！

餐廳為父親節準備了節日午餐及晚餐，八道菜午餐包括招牌點心、精緻美饌如椰皇燉花膠湯、玉簪蝦球、蝦籽銀環柱甫和椰汁桂花拉絲雪燕等；九道菜晚餐則有脆皮乳豬件、醉乳鴿、椰皇雪蓮子燉遼參、乾燒虎蝦窩巴，以及南非吉品鮑魚伴鵝掌等。



八道菜午餐的收費為每位688元。九道菜晚餐每位1,088元，需要有4位起，另備自選菜譜可供選擇。

萬豪金殿父親節溫馨餐饗體驗

地址：金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店

訂座電話：2810 8366

電郵：jwmarriott.hk@marriotthotels.com.

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Steak King



Steak king的產品由各地農場和漁場直接進口，肉類等產品極度新鮮，質量有非常好的保證，帶家人就餐又會多一份安心！



餐廳推出父親節「Dine with dad」午餐，兩小時任食牛扒、漢堡包及薯條，更可無限暢飲啤酒、葡萄酒及汽水。



每位收費750元，小童350元。另可每位加150元升級至澳洲M9和牛

Steak King父親節午餐

地址：黃竹坑道40號貴寶工業大廈16樓A

訂座電話：6698 8251

電郵：events@steak-king.com

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責任編輯：梁政琪

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