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【職場調查】港蟬聯全球外派員工生活費最高城市　東京排名下跌至第5位

個人增值 16:50 2022/06/08

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香港再度成為全球外派僱員生活費用最高的城市，據人力資源顧問機構ECA International最新「生活費用研究」結果，香港在過去一年的物價上漲及港元持續強勢，令其繼續成為全球生活費用最高昂的城市。跟隨其後的是紐約，排行第二；其次是日內瓦及倫敦，東京則排第五位。

香港物價按年升3%

ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示，綜觀過去一年，雖然全球通脹上升對香港的影響較亞洲區內及全球其他城市為低，但香港仍繼續成為全球生活費用最高的城市。根據此調查的一籃子消費品統計顯示，香港的物價比往年同期上升3%，雖然高於一般價格，但卻低於區內及全球其他類近城市的物價漲幅。不過，因港元與美元掛鈎而保持強勢，令其他貨幣相對走弱，香港再度蟬聯全球生活費用最昂貴的城市。

城市
2022 年全球排名
 2021 年全球排名
香港 1 1
紐約 2 4
日內瓦 3 3
倫敦 4 5
東京 5 2

日圓弱勢致日本城市排名跌

受通脹率高於預期及負利率影響，日圓表現疲弱，令所有日本城市在最新的排名中均有下降。東京在全球排名中下跌三位至第5位。關禮廉補充，雖然日本物價上漲速度高於該國最近的標準水平，但日本城市的物價卻低於全球許多地區，因過去一年，美國及其他國家提高利率以對抗通脹，日本仍維持負利率，導致日圓疲弱。由於日圓貶值，而遊客和外派員工的收入基於外幣計算，可以兌換更多日圓，從而令日本商品變得相對便宜。

歐洲方面，由於歐元在過去12個月的表現較美元及英鎊弱勢，幾乎所有歐元區內的主要城市排名都出現下跌，而市場預期歐洲銀行加息速度較其他央行緩慢，是導致歐元疲弱的主要原因。

ECA International進行外派僱員生活費用研究，有關調查針對全球超過490個地點，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務。這次研究同時包括了ECA住房調查報告的數據，比較全球超過410個地區之中，外派員工通常租住區域的租金費用。

責任編輯：陳玉蓮

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