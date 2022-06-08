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【投資策略】臨近退休時不應犯的3個投資錯誤

博客 18:37 2022/06/08

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隨着年齡的增長，在投資時避免犯錯變得比以往任何時候都更加重要。當你需要依靠自己的積蓄時，你不能承受巨大的損失，因為可能沒有時間重建積蓄。因此在臨近退休時，應盡一切可能避免以下3個錯誤。

1.維持錯誤的資產配置

隨着年齡的增長，確保保持正確的資產配置尤為重要，這樣就不會面臨巨大的損失風險。但是，你也不希望在投資時過於保守，以免因無法獲得維持賬戶餘額所需的回報而冒着資金耗盡的風險。這意味着應隨着年齡的增長評估個人的風險承受能力，並相應地調整投資比以往任何時候都更加重要。風險承受能力的個性化評估是決定正確投資組合很重要。如果你不知道怎麼做，一個簡單的方法就是用110歲中減去你的年齡，然後將那部分資金投入股市。

此外，還需要確保定期重新平衡投資組合。否則如果隨着年齡的增長不調整你的股票敞口，你可能會發現自己在股市大跌發生後可能會被迫虧本出售，而不是能等待復甦。

2.未能使投資組合多樣化

決定錢應該投資什麼的不僅僅是風險承受能力。你還想確保不會把所有的雞蛋都放在一個籃子裡，尤其是當你變老並且如果發生什麼事情，而沒有時間從巨大的損失中恢復過來。為了降低風險並最大程度地獲得足夠的資金來度退休生活，資產應投資於不同行業和不同資產類別的不同公司。永遠不要在任何一種類型的投資上下注太大。

如果你不確定如何自行建立多元化的投資組合，請考慮投資於追蹤指數的交易所交易基金（ETF）。

3.沒有流動性的投資

最後，需要確保將部分資金存入儲蓄賬戶，這是因為退休時可能面臨緊急開支或經濟困難時期。如果你沒有可以在不出售投資的情況下獲得的資金，或會被迫鎖定損失。理想情況下，如果市場長期低迷或出現重大意外開支，你應要有足夠的儲蓄來支付大約兩年的費用。

通過避免這三個錯誤，就可以不必擔心很多財務問題。
 

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

 

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HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策

 

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

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