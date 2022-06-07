【BNPL】蘋果預告涉足「先買後付」、BNLP公司點賺錢？　談其3大好處對傳統銀行帶來衝擊

蘋果（Apple，美：AAPL）在最新WWDC2022發布會，宣布iOS16將會在推出自家版本「先買後付（Buy Now Pay Later，BNPL）」服務－「Apple Pay Later」，初期只會在美國提供服務。不知大家曾否用過BNPL的服務，我所指的不是Livi Bank的BNPL偱環貸款（不是信用卡來的），而是 Atome、Hoolah 一類BNPL公司。

這一類BNPL公司的business model都幾特別的，「技術上」指可以令消費者在無任何credit facilitiy下做到分期付款，獲得short term financing但又不需要將交易登記信貸資料庫（即是TU） ，同時BNPL公司又可以不需要有任何財務公司／銀行牌照，還可以做到商戶、BNPL公司、消費者三贏局面，這就是「金融創新」。

銀行閑談會連續3集和大家談談數個關於BNPL的問題，今集會先講下BNPL公司的運作模式。它與信用卡分期有甚麼分別呢？它們點樣搵錢呢？對銀行有咩衝擊呢？

對BNPL有興趣的朋友就睇落去啦！

BNPL同信用卡分期的根本分別 — BNPL本質上先係真真正止的「分期付款」！

現在香港的BNPL，一般會先要求消費者先付三分之一的款項，30日後付第二期三分之一、60日後付最後的三分之一，感覺就跟我們走去豐澤百老滙買電器直接做「商戶分期」、又或者自己先付費再在App內撳幾個掣同銀行做「消費分期」好接近。

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不過BNPL與「商戶分期」以及「消費分期」有兩個非常根本性的不同。

首先BNPL本質上才是真真正正的「分期付款」，而「商戶分期」或者「消費分期」只是「分期還款」！點解咁講呢？

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好簡單，假如商品價值是3,000元，就算大家信用卡只有1,000元信用額，大家用BNPL的話一樣可以過數付錢，但是「商戶分期」或者「消費分期」就唔得！

因為BNPL是直接將總數3,000元分成3份向大家收款，所以就算信用卡只餘下1,000元信用額都可以過數，只要大家在30日後有另外1,000元信用額給BNPL收第二期1,000元就可以，所以話BNPL才是真正的「分期付款」。

而「商戶分期」或者「消費分期」完全不是這種邏輯，銀行先會在大家信用卡「扣起」3,000元信用額，即是大家已經向銀行借了3,000元，不過銀行不會要你立刻還，而是分3個月來還，所以話「商戶分期」或者「消費分期」，只是「分期還款」。

第二個好大的分別，就是BNPL是根本不需要大家有信用卡的！你用Debit Card都可以付錢！

其實這是上面第一點的延伸，BNPL在技術上是「分期付款」而不是「分期還款」（係唔係法律罅下集再傾），所以它根本不需要大家有credit facility在背後揹住個商品價值。

我自己親身試驗就是用Debit Card一樣可以過到數 （當然要你個戶口有錢啦！），Credit Card並不是必須，所以就算你TU不合格、無收入、不想欠銀行任何錢，一樣都可以用到BNPL的「分期付款」服務。

那BNPL公司如何搵錢呢？佢無收大家利息嗰喎！

一般銀行「消費分期」的盈利模式好容易明白，就是大家同銀行做個agreement，大家可以將一張大單「分期還款」，銀行就每期就少少手續費，唔難明啦。

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咁BNPL個盈利模式係點呢？大家將商品價格分3期付，中間無需要付利息！其實BNPL個盈利模商與「商戶分期」比較接近喇。

大家去電器鋪買部價值12,000元的大電視，電器鋪會提供一些「商戶分期」計劃，當大家碌卡之後，銀行並不會將全數12,000元交畀商戶，而會是中間打折 （例如 5% 啦） 做手續費。而點解有時一些「商戶分期」會免息、有時又有息，就好視乎商戶想不想將「商戶分期」的成本轉價予消費者。

而BNPL公司的角色就好像一間提供「商戶分期」的銀行 （只係好似，因為技術上佢唔係一間銀行，亦無提供credit），一部12,000元的大電視，BNPL公司會在總額上面打個折，網上睇到的公價一般是5%啦，他會先付12,000元減5%給商戶，當消費者如期分3期錢「付款」予BNPL公司，它就淨賺5%喇！

BNPL 對銀行的衝擊 — 就是比你「更好」就是了

BNPL席捲全球多個城市，對傳統銀行都有一定衝擊，因為他在好多方面都比傳統銀行更好，我嘗試歸納3個point啦：

1. BNPL 直接蠶食信用卡業務

BNPL 在無需要入息 / 資產証明下都可以令消費者享受信用卡「延遲付款 / 還款」的功能，亦直接幫到本身比較難申請信用卡的一眾 underserved。

當我用 BNPL 接駁 Debit Card 可以做到同信用卡一樣的效果，而還款期更長，我仲有無需要用銀行的信用卡呢？

2. BNPL 比一般「消費分期」同「商戶分期」都更快、更方便、更安全。

「商戶分期」有一個好大的問題，就是「收款銀行」同客戶的「信用卡銀行」必須要在同一間先可以做到「商戶分期」，所以大家會在豐澤百老滙見到好多部卡機一字橫排，為的1是方便不同信用卡客人，而由於每部卡機都有成本，所以「商戶分期」一直好難大做。

而「消費分期」就沒有這個「同銀行」的限制，但是相關手續費就要由消費者自己承擔，消費者亦需要承擔買完嘢但銀行不批分期的風險，咁大家就未必肯做啦。

BNPL就補足了「商戶分期」同「消費分期」的問題，BNPL行PaaS，商戶只需要做API接駁，不需要10間銀行的卡機都可以做到所有客人的生意。消費者亦都「零手續費」享受到分期服務，亦無買完嘢但是銀行不批分期的風險，那明顯是一個比較好的產品啦。

3. BNPL帶動嘅人同消費力，已經直接挑戰一眾銀行信用卡優惠

傳統上銀行會同好多商戶做聯營優惠，例如銀行A客戶去酒店Z消費滿1,200元減100元咁。

酒店Z願意合作，除了睇中銀行A廣大card base，仲好多時因為酒店Z是用銀行A收款，所以銀行A亦有空間在這種 “on-us” （即係銀行A信用卡客戶喺銀行A收款嘅商戶消費）情況下提供一些優惠給商戶。

所以信用卡是一個「商戶」、「消費者」雙邊市場，要兩頭都大先做得起，亦只有大行有能力提供咁多信用卡優惠給客戶。

而BNPL就是一個好強的競爭者，因為「消費者端」更容易入會，無審批卡的限制，過程亦更快更方便；而「商戶端」接駁容易，無卡機的成本問題，基本上後台少少設定、前台手機再接駁POS就可以收款，一入會就可以接觸一個龐大的消費者群，BNPL公司仲有晒targeting幫商戶去搵客人，這些都是傳統銀行未必能夠提供的服務喇。

為什麼BNPL公司不需要財務公司 / 銀行牌照，又可以在「技術上」向消費者提供短期融資，同步還令消費者在無credit facility下攞到credit，仲要唔要落TU呢？

今集介紹了BNPL公司的營運同盈利模式，仲有它對傳統銀行的衝擊，希望令大家可以多一些了解這個新興行業。

講咗咁多BNPL的優勝之處，他的成功關鍵之一就是完全跳過所有credit facility下向客戶提供分期服務，即是：

1.客戶無需要申請信用卡

2.TU 完全無記錄

3.BNPL 公司「技術上」無提供任何 credit facility

4.BNPL 公司本身更無財務公司 / 銀行牌照

到底係點樣做到嘅呢？下集再同大家銀行閑談喇。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （171） —BNPL Buy Now Pay Later 公司到底點搵錢嘅呢？對傳統銀行又有咩衝擊呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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