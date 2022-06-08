【消費優惠】星期一至五晚　稻香壹蚊雞回歸

稻香「壹蚊雞」優惠再度回歸，只要於星期一至五晚上5點半至八點半時段內，每滿2人即可用1元歎到皮脆多汁1蚊雞。不過要留意每隻1蚊雞原隻奉上，如需斬件，需額外收取每隻38元。

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App