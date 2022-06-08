【消費優惠】星期一至五晚 稻香壹蚊雞回歸 精明消費 10:30 2022/06/08 分享： 分享： 稻香「壹蚊雞」優惠再度回歸，只要於星期一至五晚上5點半至八點半時段內，每滿2人即可用1元歎到皮脆多汁1蚊雞。不過要留意每隻1蚊雞原隻奉上，如需斬件，需額外收取每隻38元。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】魚尚購買任何產品滿$100 即可獲贈價值$100飲食禮券 今日 【消費優惠】魚尚購買任何產品滿$100 即可獲贈價值$100飲食禮券 【消費優惠】麥當勞App優惠券 麥仔麥炸雞二人餐$90 2022/06/07 【消費優惠】麥當勞App優惠券 麥仔麥炸雞二人餐$90 【消費優惠】OK便利店買Sumo三文治送燕麥奶 2022/06/07 【消費優惠】OK便利店買Sumo三文治送燕麥奶 【電子支付】經恒生轉數快完成指定項目 有機會抽中$50元雪糕電子券 2022/06/06 【電子支付】經恒生轉數快完成指定項目 有機會抽中$50元雪糕電子券 【消費優惠】香港百樂酒店推抹茶下午茶自助餐 出示Facebook優惠券享8折 2022/06/06 【消費優惠】香港百樂酒店推抹茶下午茶自助餐 出示Facebook優惠券享8折 積分優惠 付款優惠 著數優惠