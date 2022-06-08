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【消費優惠】星期一至五晚　稻香壹蚊雞回歸

精明消費 10:30 2022/06/08

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稻香「壹蚊雞」優惠再度回歸，只要於星期一至五晚上5點半至八點半時段內，每滿2人即可用1元歎到皮脆多汁1蚊雞。不過要留意每隻1蚊雞原隻奉上，如需斬件，需額外收取每隻38元。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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