【報稅2022】7月2日前要交「綠色炸彈」　一文睇清政府儲稅券計劃（附申請方法）

247萬份報稅表已於上周三（6月1日）寄出，納稅人須於7月2日或以前填妥及交回報稅表。對於剛投身社會而需要交稅的納稅人而言，可能會對稅務有點陌生。其實政府在繳稅方面設立了「儲稅券計劃」幫助納税人儲蓄交税，本網整理了這項計劃的服務內容，讓大家了解計劃特質。

在一般儲税券下，納稅人可參加的電子儲税券計劃，而在職及退休公務員可參加「即賺即儲」計劃。兩者現時只是以電子形式發出，可以多種電子方法買券。

開設儲税券帳戶

申請電子儲税券計劃，只須填妥開戶申請表（IR1306）並把申請表正本交回稅務局，成功開戶後，會收到「儲税券帳戶號碼」，憑此號碼可購買及贖回電子儲税券。每位納税人只可開設1個儲税券帳戶，儲税券帳戶並不可以聯名開設。

開設儲税券帳戶後，可每月定額經銀行自動轉帳或隨時隨地透過電話 、互聯網、銀行自動櫃員機、郵遞或親臨買券。所購買的儲税券會自動存入儲税券帳戶內。

儲税券的面額最少為300元及為50元的倍數。儲税券在贖回繳付持有人之税款時，可獲支付利息。

參加「即賺即儲」計劃

「即賺即儲」計劃是提供予在職及退休公務員自願參與的「儲蓄繳税」計劃，可透過每月「扣糧」購買儲税券，儲錢交税。税單到期時，可獲「自動交税」服務。

參加「即賺即儲」計劃，公務員可授權庫務署署長每月會從薪金或退休金中扣除一筆指定金額（須為 300 元或以上及為 50 元的倍數），用作購買儲税券。該儲税券會自動存入儲税券帳戶內。授權表格須於生效月份的1個月前交回庫務署。

在職公務員須填寫授權表格通用表格第605號，而退休公務員需填寫授權表格（Try 489）。不過，要注意一點，即使在職時已參加了「即賺即儲」計劃，到退休時仍須重新填寫授權表格。

「自動交税」服務確保準時交稅

參加以上2項計劃後，可獲「自動交税」服務，確保税款可準時交妥。在税款到期日當天，稅務局會以先購先贖方式自動贖回帳戶內的儲税券，以繳付納稅人的税款，並發出贖回儲税券結算書給你說明贖券的詳情及帳戶結餘。

贖回的儲税券如不足以支付全部税款，餘數須於繳税日期或之前繳交。任何未贖回的儲税券將在帳戶內結轉。

■最新儲税券利率及利息的計算方法■

責任編輯：區祖飛

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