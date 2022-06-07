【垃圾徵費】垃圾徵費最快明年下半年實施　一文了解收費準則及執法安排

都市固體廢物收費（垃圾收費）的修訂條例草案已於去年8月通過，以18個月為基本安排的準備期亦已經開始。環境局局長黃錦星昨日（6日）表示，垃圾收費預計最快明年下半年落實。相信大家都會想先了解清楚此措施如何收費及運作，以下將詳細講解！

如何收費？

垃圾收費將按兩種模式落實，分別為「按袋」和「按重量」收費。「按袋」收費適用於大部分住宅樓宇、村屋、地舖及公共機構處所等；「按重量」收費則適用於工商業處所棄置的大型垃圾，這類垃圾須按重量在廢物轉運站及堆填區繳付「入閘費」。

根據「按袋收費」原則，市民在棄置垃圾前，必須使用指定垃圾袋包妥，指定垃圾袋的收費為每公升0.11元，有9重大小容量可供選擇，包括背心（3公升至15公升）及平口設計（20公升至100公升）。政府估計，一個3人家庭每月垃圾費用約為33至51元。

無法放進指定垃圾袋的大型廢物，則要貼上指定標籤才可棄置，每件劃一收費11元。如果大型廢物經私營廢物收集商使用非壓縮型垃圾車收集，則須「按重量」在堆填區或廢物轉運站繳付「入閘費」。在此安排下，市民毋須為大型廢物貼上指定標籤。

■「按袋」及「按重量」收費詳情■

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如何購買指定垃圾袋或指定標籤？

在垃圾徵費正式實施後，市民可於超級市場、便利店、郵局及自動售賣機等數千個獲授權的銷售點購買指定垃圾袋及指定標籤，亦可以在獲授權的網上平台購買。

所有綜合社會保障援助計劃及高額長者生活津貼的受助人每人可獲政府提供每月$10的津貼，以支援他們有關垃圾收費的額外開支。

執法安排

前綫清潔人員會在廢物收集點（即垃圾車及垃圾站），拒收不符合要求的廢物。執法人員會根據情報和舉報，制訂「違法黑點」的名單，並採取針對性的執法行動。

政府計劃在垃圾收費正式實施後首6個月設立適應期。適應期內，主要會對違例個案發出警告，但仍會對性質及程度嚴重的違例行為 （例如違例者在獲發警告後仍屢次違法）採取執法行動。在適應期後，會以風險為本模式，針對「違法黑點」採取執法行動。

責任編輯：鄭樂怡

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