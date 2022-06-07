【投資分析】經濟前景不明朗、行業挑戰大　施羅德看好具定價權企業及能源行業

自5月4日聯儲局加息50點子以來，環球股市在緊接幾周表現受挫，並出現大幅下滑。作為股票投資者，季度業績報告是了解當前情況的主要資料來源之一，第一季度業績公布期已結束，絕大多數公司的商業環境仍然正面，並錄得強勁收入及盈利增長。

首季企業盈利正面惟部分行業受挑戰

施羅德投資多元地區股票投資組合經理Frank Thormann表示，展望今年剩下的時間，盈利預期雖無上調，但亦無大幅下降，但部分行業所面臨的挑戰較大，前景亦不甚明朗。金融業第一季盈利下跌，當中以銀行業情況尤其明顯，主要是準備金增加所致。準備金是為預期未來損失而預留的資金，但銀行壞帳維持在較低水平已有頗長一段時間，大部份預留準備金的舉動或許只會在短時間內維持。

聯儲局是否可引導經濟軟著陸，還是經濟最終將陷入衰退才是最大的問題。若經濟步入衰退，銀行顯然有可能要面對壞賬增加的風險。另一陷入困境的行業是製造業，目前環境可謂錯綜複雜，供應鏈正承受著龐大的成本壓力。

看好具定價權企業及能源行業

成本壓力及公司將上漲成本轉嫁予客戶的能力，是股票投資者現時關注的主要因素，這類公司在通脹環境下的適應力較佳。簡而言之，「定價權」（或在不破壞需求的情況下漲價的能力）將取決於公司是否擁有不可或缺或關鍵任務型的產品或服務。

鑑於今年油價上升，能源行業目前受到極大關注，Thormann認為油價可能維持相對穩健，而且企業限制支出，現在油公司不再不惜任何代價增加鑽井活動，相反們專注生成自由現金流，並將這些現金返還予股東，在這兩項利好因素並舉的情況下，施羅德對能源行業仍感興趣。



責任編輯：陳玉蓮

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