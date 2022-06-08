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【退休理財】調查：港人退休被動收入偏低　退休每月平均開支按年升17%

退休規劃 12:26 2022/06/08

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香港財務策劃師學會公布「香港退休開支指數」，假設港人於60歲退休，以及壽命至85歲，排除通脹等因素，推算市民需要至少400萬元儲備，才足以過理想的退休生活，而退休人士在2021年每月基本開支為13,465元，較2020年增加2,000元。

退休每月平均開支明顯上升

香港財務策劃師學會委託研究機構 ｢尼爾森愛科（香港）」，於2021年以電話訪問形式收集香港約300位退休人士的生活開支等數據，通過分析及加權反映香港市民退休財務生活的真實面貌。

調查發現，在疫情緩和下，退休人士日常開支增加，升幅最大類別包括家庭服務、供養家人、外出用膳等。以2020年為基準年（指數為100），2021年錄得的指數為117.4，升幅達17.4%。調查發現，2021年受訪者的每月平均開支明顯上升，每月基本開支為13,465元；較2020年的增加2,000元。

調查指，退休指數明顯上升，主要是因為3大原因，包括（一）基本食品價格，尤其是新鮮蔬菜及肉類價格大幅上升，（二）調查時段疫情緩和刺激市民外出用膳及消費意慾；以及（三）政府消費券的蝴蝶效應。

退休收入比例不理想

該調查又發現港人退休收入比例不理想，有43%港人的退休收入不及退休前的一半。他們的被動收入亦偏低，對於個人儲蓄及強積金的依賴程度均高於整體水平。而退休生活質素方面，83%受訪者有透過物業投資或投資回報，支持退休支出的受訪者滿意退休生活，高於整體水平，可見退休滿意程度與擁有被動收入來源成正比。

逾半港人（51%） 對退休後財務狀況感到警剔，而有採納專業理財意見，仍感警剔者只佔36%。「退休三寶」依舊認知度不足，年金、逆按揭及保單逆按分別名列榜末，距首位的股票少近半。

香港財務策劃師學會主席李澄幸表示，退休人士除了善用年金構建被動收入外，亦應該建立均衡的投資組合以應對通脹，同時要關注醫療及長期照料的安排。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 退休理財

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