【消費優惠】OK便利店買Sumo三文治送燕麥奶

又到返工日子，早餐食咩好？OK便利店推出限時優惠，買Sumo三文治即送維他奶燕麥奶250毫升，有三文治仲有飲品。

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App