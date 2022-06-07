【消費優惠】OK便利店買Sumo三文治送燕麥奶 精明消費 09:00 2022/06/07 分享： 分享： 又到返工日子，早餐食咩好？OK便利店推出限時優惠，買Sumo三文治即送維他奶燕麥奶250毫升，有三文治仲有飲品。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【電子支付】經恒生轉數快完成指定項目 有機會抽中$50元雪糕電子券 2022/06/06 【電子支付】經恒生轉數快完成指定項目 有機會抽中$50元雪糕電子券 【消費優惠】香港百樂酒店推抹茶下午茶自助餐 出示Facebook優惠券享8折 2022/06/06 【消費優惠】香港百樂酒店推抹茶下午茶自助餐 出示Facebook優惠券享8折 【消費優惠】Eatigo外賣自取優惠 買滿$125輸入優惠碼減$25 2022/06/06 【消費優惠】Eatigo外賣自取優惠 買滿$125輸入優惠碼減$25 【消費優惠】將軍澳中心初夏感謝祭 會員享1元超低價購價值4,500元產品 2022/06/05 【消費優惠】將軍澳中心初夏感謝祭 會員享1元超低價購價值4,500元產品 【消費優惠】圓方推出春夏時尚消費賞 消費享高達25,000元禮券+戲飛半價 2022/06/05 【消費優惠】圓方推出春夏時尚消費賞 消費享高達25,000元禮券+戲飛半價 香港 便利店 香港經濟日報 經濟 OK便利店 三文治 食用安全 食譜 養生 著數優惠