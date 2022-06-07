【消費優惠】麥當勞App優惠券　麥仔麥炸雞二人餐$90

麥當勞全新推出期間限定港式孜然麥炸雞，港式孜然麥炸雞更推出1件單售、2件裝套餐及自選6件桶裝，方便與人分享。由6月7日起，憑麥當勞App內優惠券即可以39元享用全新港式孜然麥炸雞套餐，或48元享用全新港式孜然麥炸雞至愛套餐，仲有二人必叫的90元麥仔麥炸雞二人餐。

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撰文：hket小編

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