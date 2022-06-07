【消費優惠】麥當勞App優惠券 麥仔麥炸雞二人餐$90 精明消費 10:30 2022/06/07 分享： 分享： 麥當勞全新推出期間限定港式孜然麥炸雞，港式孜然麥炸雞更推出1件單售、2件裝套餐及自選6件桶裝，方便與人分享。由6月7日起，憑麥當勞App內優惠券即可以39元享用全新港式孜然麥炸雞套餐，或48元享用全新港式孜然麥炸雞至愛套餐，仲有二人必叫的90元麥仔麥炸雞二人餐。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】OK便利店買Sumo三文治送燕麥奶 今日 【消費優惠】OK便利店買Sumo三文治送燕麥奶 【電子支付】經恒生轉數快完成指定項目 有機會抽中$50元雪糕電子券 2022/06/06 【電子支付】經恒生轉數快完成指定項目 有機會抽中$50元雪糕電子券 【消費優惠】香港百樂酒店推抹茶下午茶自助餐 出示Facebook優惠券享8折 2022/06/06 【消費優惠】香港百樂酒店推抹茶下午茶自助餐 出示Facebook優惠券享8折 【消費優惠】Eatigo外賣自取優惠 買滿$125輸入優惠碼減$25 2022/06/06 【消費優惠】Eatigo外賣自取優惠 買滿$125輸入優惠碼減$25 【消費優惠】將軍澳中心初夏感謝祭 會員享1元超低價購價值4,500元產品 2022/06/05 【消費優惠】將軍澳中心初夏感謝祭 會員享1元超低價購價值4,500元產品 網上購物 家品 餐廳情報 著數優惠 手機Apps 食譜 BBQ 商場活動 燒味 香港