【A股分析】中國市場最壞時刻已過？　瑞銀看好中國科技股及房地產股

全球市場繼續受到利率、衰退和風險三項因素的挑戰。亞洲方面，中國防疫限制措施帶來的影響為市場再添不確定性。在這種環境下，投資者應如何應對？

中國市場的最壞時刻已經過去

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室表示，中國的動態清零政策不會很快結束。出行限制措施造成的經濟壓力以及股價波動可能依然持續。不過，對中國來說最壞的時刻可能已經過去。繼4月份經濟數據出現下滑後，中國政府開始加大政策支持力度，而部分高頻指標也有所好轉。

繼第二季表現疲軟後，隨封控措施的影響減退以及各個行業受到政府政策的支持，下半年經濟應有望逐漸復甦。因此，該行將第二季GDP年增率預測進一步下調至2%以下，但預計下半年將逐漸回升至3%左右。

基於經濟回暖的預期，再加上目前股票估值接近多年低點，瑞銀在區域策略中依然看好中國。

中國科技股及房地產股可看好

中國股市自2021年初以來跌幅不小，而政策支持力度加大，瑞銀認為，短期內進一步下行的空間應該有限。實際上，目前的估值水準並未反映政府加大穩增長力度的前景。此外，從暴跌後的中國科技股和房地產股中也可以找到機會。

瑞銀認為，中國科技股過去一年遭受重擊，目前的估值相比美國同類股極具吸引力，中國科技股的市盈率僅為15倍左右，而美國科技股達20多倍。看好互聯網頭部平台公司、智慧基礎設施製造商以及綠色科技供應鏈上的精選個股。

另外，政策支持已經惠及房地產市場。中國人民銀行在5月15日宣布將住房按揭貸款利率下限下調20個基點，並在5月20日宣布下調貸款基準利率15個基點。4月底舉行的政治局會議強調要「支持改善性住房需求和優化商品房預售資金監管」。這表明繼多個二、三綫城市在過去3個月放鬆購房和按揭貸款限制後，房地產政策還有進一步放鬆的空間。而得益於這些政策支持，預計房地產市場將在下半年復甦。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經