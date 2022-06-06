【投資觀點】俄烏戰爭後大宗商品價格急升　高通脹下的投資配置選擇

自2月下旬俄羅斯攻打烏克蘭後，包括糧食和能源在內的大宗商品價格飆升，屢創新高，引發了政經層面的連串反應，不但加劇全球糧食危機，亦進一步推高美歐的通脹率，促使聯儲局毅然提速加息，加深了投資者對「滯脹」風險的疑慮，金融市場因而大幅波動。作為普羅市民或投資者，在「高通脹」來臨之際又該如何自處呢？

致糧價飆升緣由衆多

俄烏爆發衝突至今逾3個月尚未平息，西方國家與俄羅斯互相制裁僵持不下。近日，美國表明不會撤銷對俄制裁，以換取其解封烏克蘭港口輸出穀物，這意味短期內制裁局勢難以緩和，大宗商品市場仍會持續高位動盪。不可忽視的是，俄烏均為農產品大國，是世界兩大糧倉，佔全球小麥及大麥出口量近三分之一，戰火既打斷烏糧出口，也摧毀了農田耕地，俄國同時亦限制糧食及化肥等輸往不友好國家。單看美國小麥期貨價格，自俄烏開戰以來已飆升5成，3月初更創出13.4美元的歷史紀錄，而其他穀物糧油亦同樣頻創高位，激發美歐通脹愈升愈有。

事實上，糧價飛升夾雜了多重複雜因素，除了地緣政治的大國博弈衝擊外，肆虐逾2年的環球疫情也是禍根，停工停產擾亂了農耕及運輸供應鏈。另一方面，氣候異常的天災亦創傷主要產糧國，例如南美巴西去年乾旱及南亞印度今年熱浪均影響收成，而近年全球穀物庫存量偏低，無疑也為全球供應短缺埋下了伏筆。

屋漏偏逢連夜雨，近年糧食保護主義高漲，據統計至今多達20個產糧國爲保境內糧品供應及物價穩定，實施出口管制，令環球「糧慌」與「糧荒」螺旋式地互相推升，加劇了物價波動，猶如爲通脹添柴加火。

美歐高通脹情況將持續

無可否認，世界糧食危機非始終今日，在一些經濟相對薄弱落後的非洲國家，早已長年累月飽受糧荒困擾及打擊，縱使是中東一些富裕的產油國，甚或是部分經濟發達的歐洲國家，基於缺乏耕地或氣候不宜等種種因素，同樣高度依賴從俄烏輸入穀糧，霎時間也難以擴產或另覓到足夠的替代貨源。

俄烏戰火觸發的小麥和玉米等漲價潮，以及原油從70多美元反覆飆至逾百美元，名副其實是美歐通脹高企的助燃器。最新數據顯示，美歐4月份CPl分別錄得8.5%及7.4%，就算如坊間一些分析指已見頂部，但短期似乎仍會在高位反覆，較難大幅地急速回落，因此美歐央行加息之路也會繼續走下去，問題是投資者如何自處應對。

在面對高通脹來臨的衝擊，投資原則當然是盡可能對冲相關風險，起碼保障荷包不流失，甚或爭取投資回報跑贏通脹，但如何做？又有甚麼策略呢？以下幾點或可供大家參考，幫助建立起抗通脹的投資組合。

通脹下的投資配置選擇

在股市方面，當通脹高企及利率趨升情況下，一般都會表現較低迷及波動，但也可能是契機，不同行業板塊也會有差別。今次的俄烏戰火引發環球能源和糧食危機刺激起通脹，MSCl環球市場指數偏軟，農業概念股卻逆勢走高，國際資金流向糧食生產和加工相關的企業，美加日等直接涉及化肥、水產、種子和農業生産的股份明顯受益上漲。

此外，包括石油和天然氣在內的能源企業也是直接受惠的股份，據統計這類公司有7成時間能跑贏通脹。另一方面，在環球糧荒威脅下，對氣候及環境影響耕種收成的保護也愈受關注，因此一些重視可持續性發展的ESG（環境/社會/公司治理）企業股價也有較正面的表現。

在對抗通脹及經濟陷入困境時，黃金通常被視為保值投資工具，是投資者眼中的傳統避險主題。當然，在通脹上升而利率還是處於超低水平時，實際利率仍是在負值區間，黃金一般都會有不錯表現。

不過，在央行持續加息抑通脹，而實際利率又進入正值區間後，黃全也會因無利息收益，兼且有資金持有等時間成本，其投資吸引力亦會相應被削弱。至於房地產投資，因涉及年期長、資金額巨大又或是需做按揭，而通脹及利率走勢都會有周期性，所以若能在低息年代鎖定供款利率，降低利息蠶食效果，在正常情況下，長遠還是有保值增值的作用。

除了把握傳統的主題投資外，在高通脹環境下，投資配置一些通脹掛鈎的政府債券是相對簡單及較穩健的方法，例如由港府發行的iBond，以及美財政部發行的TIPS（美國抗通膨債券，Treasury Inflation-Protected Securities）等。

另外，持有具抗通脹風險的產品REITS（房地產投資信託基金， Real Estate Investment Trust）也許是另一選擇，例如房託可透過轉嫁租賃合約對冲部分通脹風險。此外，市面上一些追蹤一籃子通脹敏感型資產的ETF（指數股票型基金， Exchange Traded Fund）也可考慮，因為它們同樣可提供對冲部分通脹功能的效果。一般來說，藉着配置這類「防守性」的債券組合，不但收益率可隨着通脹率上升而迅速重新定價，而且亦可有效地分散風險，實現多元化投資組合。

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