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【ESG】AXA安盛推大學生學習計劃　提供免費網上課程助了解氣候變化

個人增值 17:47 2022/06/06

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AXA安盛推出「AXA Climate School大學生學習計劃」，為香港所有全日制大學本科生提供免費網上課程，讓他們了解氣候變化對人類、社會及經濟的影響，抓緊機會認識及合力對抗氣候變化，締造可持續發展未來。參加者可於即日起至9月16日報讀課程，完成後將獲頒發電子證書。

【轉工要重寫新CV 7大重點要留意：按此

AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧指，透過今次計劃，希望每個人都能關注氣候變化帶來的深遠影響並採取行動，而不應只局限於特定群眾。她又指，對於年輕一代而言，氣候變化知識是世界公民必須具備的領導技能，希望透過計劃能助他們邁出第一步，為綠色可持續未來作出貢獻。

香港所有全日制大學本科生在即日起至9月16日，可免費報讀及完成有關課程，詳情可瀏覽AXA安盛網站

AXA Climate School大學生學習計劃
課程日期： 即日至9月16日
合資格人士： 香港全日制大學本科生
費用： 完全免費
課程語言： 英語

責任編輯：李瑩

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欄名 : 職場百科

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