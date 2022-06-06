【環保有賞】綠在區區「全城回收6倍賞」為期1個月　 回收膠樽廢紙儲分換日用品

環境保護署（環保署）上周六宣布由即日起至7月5日推出「全城回收6倍賞」活動，市民只要到環保署「綠在區區」社區回收網絡進行回收，便可獲取6倍「綠綠賞」積分。而6倍積分後，回收膠樽可得到的積分便由80分增加至480分，若回收25個膠樽就可以換領一瓶900毫升的芥花籽油以及廚房抹手紙。

回收膠樽積分由80分增至480分

在回收積分兌換率中，可賺取積分的最低回收物處理量為0.1公斤，例如1份報紙、6個鋁罐、5個膠樽等。在「全城回收6倍賞」活動中，它們分別可兌換到60分、60分、480分。以上回收物品對應獎賞兌換表所見，只要有450分便可以換取日常獎賞中的一包梳打餅或者一包450克的砂糖，換言之，只要回收5個膠樽便可選擇換取以上2項物品。而大家只要回收25個膠樽便可以得到2,400積分，可以換到900毫升芥花籽油以及廚房抹手紙。

9項回收物品均可獲取6倍積分

活動期間到「綠在區區」各回收點回收包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、四電一腦、小型電器、慳電膽或光管及充電池，均可通過「綠綠賞」電子積分計劃獲取6倍積分，累積積分兌換心儀禮品。

只要下載「綠綠賞」手機應用程式，登記成為「綠綠賞」電子積分計劃的會員，便可以賺取積分。若果想獲得一張智能積分卡則需要於同一時間提交最少2公斤的回收物。有關獎賞兌換表以及「全城回收6倍賞」積分計算，可參考相應網址。

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責任編輯：區祖飛

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