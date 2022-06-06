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【加密貨幣】金融機構探索DeFi應用　使數字資產可跨平台交易

博客 14:26 2022/06/06

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過去一周，大多數主要加密貨幣都維持在區間內盤整。在接受美國有線電視新聞網採訪時，美國財政部長耶倫承認對去年通脹預計錯誤，由於經濟遇到意料之外的巨大衝擊，從而推高了能源和食品價格。在過去幾年中，全球許多國家通脹上升推動了對加密資產的需求。比特幣於周一報30,895美元，一周上升1.3%。以太幣一周下跌1.3%，周一報1,862美元。

【以太坊準備合併升級　各投行加強區塊鏈技術開發：按此

幣安宣布推出投資基金，專注於Web3和區塊鏈技術採用投資。該公司的風險投資部門Binance Labs為其首個基金籌集了5億美元，並獲得風險投資公司DST Global Partners和Breyer Capital的支持。該基金將主要投資於 DeFi、NFT、遊戲、元宇宙、社交等領域。幣安估計目前約有300,000至500,000名活躍的Web3開發人員。兩周前，Andreessen Horowitz亦宣布設立45億美元的基金投資加密初創企業。

新加坡中央銀行探索DeFi在批發融資市場的應用

新加坡金融管理局（MAS）於5月31日宣布啟動Project Guardian，與金融機構星展銀行、摩根大通（JPM）和Marketnode合作，以探索數位資產在代幣化和去中心化金融（DeFi）中的應用。而項目的首階段，新加坡中央銀行會探索DeFi在批發融資市場的應用。星展銀行和摩根大通都有將數位資產和區塊鏈技術融入其銀行業務的經驗。該項目將探索使用開放、可互操作的網絡進行代幣化和DeFi等金融服務的可行性，使數字資產能夠跨平台交易，包括現有的金融基礎設施。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報6857點，一周上升0.1%；ix比特幣指數報7462點，一周上升1.3%；ix以太幣指數報16004點，一周下跌1.3%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 6857 +0.1%（+6）
ix比特幣指數 7462 +1.3%（+94）
ix以太幣指數 16004 -1.3%（-204）
*截至2022年6月6日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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