WeChat Pay HK：端午節近半交易用消費券　乘車碼交易量增逾3倍

端午節假期剛剛結束，隨本地疫情緩和，加上新一輪消費券的計劃派發詳情公布在即，間接刺激本地消費。WeChat Pay HK公布，根據商戶及用戶數據顯示，不少用戶把握端午節假期使用消費券，佔當天總交易額近5成，而乘車碼交易量則增加了超過3倍。

WeChat Pay HK指，由4月7日政府派發第一階段消費券起計2個月，截至6月5日總交易金額較去年消費券派發後同期2021年8月1日至2021年9月30日增長60%。其中，增幅最明顯的為零售類別，尤其是超市便利店、服飾及電子產品，交易筆數增長約160%。

另外，WeChat Pay HK表示，不少市民趁端午節長假期計劃出行，透過WeChat Pay端午節一日限定賞活動的數據反映，當日WeChat Pay HK乘車碼交易量激增超過3倍，反映出更多市民享受二維碼付費乘車體驗。用戶在「端午節一日限定賞」優惠活動中，使用「港鐵乘車碼」二維碼搭乘港鐵，可獲得3個電子印花，換領5元電子現金券。

責任編輯：區祖飛

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