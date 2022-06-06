【美股分析】業務疫情下重拾勇態　麥當勞的長勝秘方

提起麥當勞大家第一個想法應是便宜或者近期會諗起姜濤餐去換貼紙，但麥當勞是一隻長升長有股，如果想找些股長期持有，會是選擇之一。

傳統優質股受投資市場注視，長期享有較高溢價，麥當勞（美：MCD）是其中之一。自上市以來，升息具備。面對疫情來襲，業務亦迅速重拾勇態。從估值看，稱不上便宜，但值得長倉的股份向來便是這樣。

麥當勞由Richard McDonald及Maurice McDonald兩兄弟創立，兩人在市郊經營drive-in餐廳做得有聲有色。當時中產階層崛起，市郊客流量日益增加。為做到更多生意，便想出流水式的快餐營運（Speedee Service System），簡單餐牌配合經濟價錢，客人不假思索便可落單快速取餐。

賣奶昔機的Ray Kroc眼見營運模式大有可為，1954年便提出成為特許經營商開設麥當勞分店，翌年其首間店舖開幕。1961年，Ray Kroc押上重注，籌集了270萬美元向兩兄弟購入麥當勞的商標版權及烹調配方，開始建立其特許經營王國。

九成半屬特許經營

麥當勞現時全球有超過3.9萬間分店，遍布逾100個國家；當中約95%由特許經營商或授權經營商營運。目前業務主要以三大分部區分，美國市場分部專注本土業務發展；國際營運市場（International Operated Markets，IOM）分部主理澳洲、加拿大及歐洲大部分地區的特許經營業務；國際發展授權市場及企業（International Developmental Licensed Markets & Corporate）分部則負責地區授權業務，包括中國、日本、巴西、菲律賓及南韓市場。

疫限放寬刺激銷情

麥當勞去年表現已超越疫情前水平，踏入後疫情時代再度報捷。今年第一季收入56.65億美元，按年上升10.5%，好過市場預期。當中直營店收入23.02億美元，增加6.5%；來自特許經營店的貢獻32.62億美元，增長13.3%。涵蓋直營及特許經營的全系統銷售額（systemwide sales）按年增加10%。全球可比較銷售額按年增加11.8%。其中美國市場增長3.5%，主要受惠單價上調；另外，各地區市場相繼放寬疫情限制措施，刺激IOM分部增加20.4%；雖然中國市場受疫情影響，但日本及巴西市場表現理想，令國際發展授權市場的可比較銷售額亦錄得14.7%升幅。

管理層特別強調，疫情之下，數位化銷售額突破50億美元；並且在首六大市場中，佔整體銷售額比重已超過三成，反映透過應用程式落單及外送服務已成為業績增長一大動力。

經調整盈利勝預期

不過，首季經營溢利僅微升1.3%，至23.12億美元，主因俄烏戰事影響，季內該兩地區業務暫停營運，並導致1.27億美元額外開支及損失。如撇除有關影響及去年出售日本業務股權獲利1.35億美元，經調整經營溢利增長達14%。除俄烏局勢拖累，公司預留5億美元非營運開支用於可能出現的稅務和解事宜，令首季純利倒退28.1%，至11.04億美元；相當於每股攤薄盈利1.48美元，跌幅27.8%。撇除上述非經營因素，經調整純利上升18.6%，至17.06億美元；經調整每股攤薄盈利升18.7%，至2.28美元，高於市場預測2.17美元。

做好低端市場抗通脹

2022年開局理想，但挑戰仍不少。在制裁浪潮壓力下，麥當勞上月中無奈撤出營運達32年的俄羅斯市場；當地近850間分店會易主，由俄羅斯富商兼當地授權經營商Alexander Govo接手。雖然要為俄羅斯業務撇帳介乎12億至14億美元，但屬非現金項目，對現金流影響有限。

通脹升温是另一挑戰。麥當勞去年美國單價上調約8%，惟今年首季未能追上，可比較銷售額增幅僅3.5%，比去年同期13.6%增幅明顯遜色。不過，管理層派定心丸，相信在家煮食所面對的通脹壓力更大，有信心只要做好低端消費市場便足以抵銷影響。故此，擴張步伐不變，今年整體資本開支介乎21億至23億美元，目標分店淨增長1,300間。

邁向股息王地位

對投資者而言，股息率約2厘，與美國債息比較，吸引力看似一般。不過，麥當勞上市以來股份拆細達12次，自1976年開始派發股息便年年遞增，足足有46年，正向股息王（Dividend King）地位進發，即連續50年增派息。若20年前買入持貨至今，股息用作再投資的話，回報差不多20倍，期間複合年均增長率達17%。即使估值達25倍市盈率稱不上抵買，在長綫角度來說，仍有價值。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：股價密密升 麥當勞的長勝秘方（收費文章）】

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