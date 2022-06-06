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【投資知識】短炒投機如賭大細　提防網上虛假投資資訊勿盲從

博客 13:21 2022/06/06

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網上投資平台快捷方便，加上部分平台容許散戶以低門檻參與投資市場，投資者參與度提升。投委會今年3月發布的「金融理財知識和能力研究2021」顯示，有更多年輕受訪者透過投資累積財富，30歲以下的在職年輕人投資比例為39%，較兩年前同類型調查時的26%增長顯著。年輕人的投資經驗相對少，更需要學習掌握正確的投資理財技巧及態度，讓財富增值。

【如何教小朋友管理「零用錢」？ 學識呢3招好有用：按此

提防虛假投資資訊

值得留意的是，調查顯示大專學生及在職年輕人尤其倚頼社交媒體，作為選擇投資的資訊來源。

身處資訊爆炸的年代，無論是報紙、電視、收音機，以至網上討論區和社交媒體，投資資訊隨手可得。網上及社交媒體上更不時有一些所謂「投資專家」的「專業」意見，投資者要小心過濾及加以分析。單靠消息或所謂的貼士短炒，初嘗一點甜頭就忘記風險，由投資變投機的話，就會走進貪婪的不歸路。世上沒有免費的午餐，投資也沒有捷徑。不論投資經驗豐富與否，投資者都要加倍注意，提防未經證實的資訊。

【施羅德調高今年全球通脹預測至4.7% 哪些行業具定價力可保盈利？：按此

短炒如賭大細

投委會於2021年10月發布的「零售投資者研究2021」顯示，55%受訪的30 歲以下年輕投資者表示，首要投資目標是短綫買賣快速獲利。在疫情下股市跟隨不同的消息上上落落，自然帶來一定的誘惑，投資者希望能在波幅中短炒獲利。然而，短炒需要捉緊大市，尤其是即日鮮，表面上一買一賣看似簡單，但其實是高風險的投機，就如賭大細，特別是細價股，由於股價非常波動，短炒會有相當高的風險，未必適合投資經驗尚淺的投資者。

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撰文 : 傳訊及教育資源 投資者及理財教育委員會

欄名 : 投資理財手記

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