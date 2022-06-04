MIRROR演唱會門票釀公關災難 上台抽門票真係值得？

不知道大家手上的第一期消費券用完了沒有？ 薑餅人收到之後沒幾天已花光了。至於大部分使用八達通收券的市民，在上月底用完首4,000元後，記得要在6月16日去拍卡領取餘下的1,000元。

隨著首期5,000元派發完畢，政府和一眾有份參與消費券的支付平台又開始忙於第二期消費券的搶客大戰，大家可以在第二期派發時重新選擇支付平台，可以貨比三家，看看那一家的優惠最吸引才作決定也未遲。

PayMe加入消費券支付平台能分一杯羹

參與派發第二期消費券的支付平台，除了目前四家即AlipayHK、Tap & Go、WeChat Pay HK及八達通外，還新增了兩家銀行的支付平台，即匯豐PayMe及中銀香港的BOC Pay 。

對薑餅人來說，PayMe的加入最令人不解，因為這個平台多處理個人對個人的轉帳，又或小規模網店以PayMe來收款，很少實體商家接受PayMe。

至於BOC Pay則與另外兩家中資支付平台提供的服務相若，都是以QR Code作為收款方法。雖然BOC Pay和PayMe有銀行作後盾，但同樣需要綁定用戶的戶口或信用卡來增值，與其他平台一樣。

政府派發消費券原意是為刺激消費，最佳方法其實是派一張作特定用途的扣帳卡，方便市民作大額消費之用，例如買電器或手機等等。這樣才能帶動整體消費氣氛。但政府卻因為種種原因，容許市民使用八達通來接收消費券，又容許他們用來搭車，變相減弱了消費券的效應。

不過，在政府尚未公佈第二期消費券登記安排的時候，香港電訊昨日出招，凡現有客戶以及使用拍住賞接收消費券的用戶，均可登記參加MIRROR演唱會大抽獎，有機會獲得演唱會的門券，中獎者1,200人，合共送出2,400張門票。

MIRROR演唱會門票到底值幾錢？

香港電訊 （06823） 似乎欲透過MIRROR演唱會效應來為拍住賞爭奪更多消費券客戶，不過在行動之前，請仔細留意相關條款。

假如你有幸成為1,200人的其中一人，便要按中獎所抽得的門票類別，以兩年合約期訂購兩項新服務組合。以抽中港幣1,280元門票計算，得獎者須付介乎港幣14,400元至25,368元的兩年服務費，才能獲贈兩張總值港幣2,560元的門票。

若只抽中了港幣480元門票，也要支付港幣9,600元至20,568元的兩年服務費，才能獲得總值港幣960元的門票。大家覺得如何呢？

當然，贊助商借機以「送」門票來催谷業務實在是無可厚非，但問題是，贊助商竟然要用上逾兩萬元的服務費加上門票來綁客。 不要忘記去年底的網上行演唱會，不少客戶為了獲得門票，而以月費600多元簽約使用寬頻服務。不過上次是付費了必有門票，今次是先抽獎後簽約才獲得門票。

各位鏡粉，務必要量力而為。若能力有限，MakeALive平台的直播可能是最佳的方案，來展現你對MIRROR的支持。