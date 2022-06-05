【職場機遇】蘇格蘭小島年薪61萬聘「5個小孩的校長」　要具備咩條件先可申請？

香港曾經有為教育放棄高薪厚職的「5個小孩的校長」，在英國蘇格蘭北部的一個小島，亦正在聘請一名「5個小孩的校長」，但與前者不同的是，今次受聘的校長年薪逾6.1萬英鎊（約61萬港元）。

綜合外媒報道，這個名為Foula的小島，位於設得蘭群島（Shetland）以西26公里，佔地約12.7平方公里，相當於香港面積約八十七分之一，常住人口只有28人。唯一的學校坐落於島嶼的東部，為免受大西洋天氣的影響，校舍設有託兒所、廚房、社區禮堂和太陽能電池板。

目前島上只有4名小學生和1名幼童，受聘人士前往當地後，將與3名兼職人員，負責5名孩童在小學和託兒所的校園生活。

需具備遠見進取 自律品質

由於Foula位置偏遠，提出是次職位招聘的設得蘭群島議會（Shetland Islands Council）表示，受聘人士需具備「積極進取的態度、遠見、精力、主動性、良好的溝通技巧和自律」的品質。身兼島上機場的消防員和負責水電供應的維修工人的島上居民Ken Gear也指，Foula的生活並不適合所有人，需要非常獨立才能居住在該地，但對於喜歡生活節奏較慢、熱情好客的社區、親近自然的體驗，「它可以是田園詩般的家園」。

受聘人士年薪61,374英鎊，當中包括每年2,397英鎊的遙遠島嶼津貼，以及每年3,237英鎊的遠程學校津貼外，更被安排入住島上一間設有3間睡房的房屋，當中所涉及的搬遷費用亦獲全數資助。

有興趣人士現可於設得蘭群島議會網站中提交申請，惟當中需列明申請人是否已於蘇格蘭綜合教學委員會（GTCS）註冊。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」（收費文章）】

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