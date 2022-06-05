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【消費優惠】圓方推出春夏時尚消費賞　消費享高達25,000元禮券+戲飛半價

個人增值 10:00 2022/06/05

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ELEMENTS圓方推出春夏時尚消費賞，於即日至6月19日期間更推出額外獎賞，顧客於場內以電子消費滿60,000元，即可享總值25,000元商場指定消費電子禮券、電影禮券及商戶電子禮券。而由即日起至6月30日，顧客於場內以指定電子貨幣即日單一消費滿2,000可享2,000獎賞、滿8,000元可享3,000元、滿30,000元可享10,000元。

為慶祝父親節即將來臨，商場多個國際高級時尚品牌推出新季單品，如Ermenegildo Zegna的Triple Stitch運動鞋、Montblanc全新Montblanc 1858 Iced Sea日期顯示自動腕錶及EQUE.M X PUYI聯乘全新太陽眼鏡款式PP503等。

商場多間食肆亦推出父親節限定套餐及優惠，如HABITU有父親節3+1優惠，由6月10日至19日惠顧堂食自選菜式，即享買3送1優惠。新登場的劉一手重慶火鍋設有3間貴賓房，其中最大間有卡拉OK設備，並有午市半自助火鍋套餐（198元起）及日式料理一人鍋定食（148元起），讓顧客有雙重滿足。

而由即日起至8月31日，憑推廣碼「PE50」，於PREMIERE CINEMA戲院購買正價戲票（逢周一至周四、公眾假期除外）即可享5折優惠。

 

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文：ELEMENTS春夏時尚消費賞 消費可享$25,000禮券+戲飛半價（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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