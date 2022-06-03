【好去處】上水廣場涼浸浸初夏祭　5大夏日傳統遊戲　1折換購iPhone 13、Dyson風筒

Landmark North上水廣場即日起至7月3日期間，推出涼浸浸．初夏祭活動，其中涼浸浸初夏園遊會設有5大夏日祭典的傳統遊戲大挑戰，包括Hello Summer Sweetie！、夏日迷之旅、涼浸浸滾滾樂、初夏抓一番及球願成功。只要在場內單日消費滿300元即可參加遊戲，成功挑戰遊戲，即可免費獲贈上水廣場珍煮丹Pre-Summer Party系列夏日飲品一杯或其他精美禮品。

此外，更有逾3萬件美容化粧、時尚飾品、潮流用品、餐飲美食禮券，以低至1折激賞價發售，包括G2000時尚棒球帽（優惠價39元）、老行家燕窩珍珠潤澤光采面膜（優惠價6.5元）、CRISELLA歐美簡約金屬手錶（優惠價128元）、ALLDAYMuffin鬆餅（優惠價2.8元）等。「1折換購賞」驚喜換購則有iPhone 13、Dyson風筒、Nintendo Switch、AirPods第三代等，只要以電子貨幣於初夏祭指定星期六內，即日消費滿指定金額，即可以激筍價換購。

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作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文：上水廣場涼浸浸初夏祭 5大遊戲挑戰+1折換購iPhone 13（收費文章）】

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