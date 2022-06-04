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【保險保障】家居保險是否必要？　爆水管、租客拖欠租金都有得保

保險 19:00 2022/06/04

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讀者何小姐剛剛買了樓，發現大廈管理處已經有購買火險。雖然新居已有三十年樓齡，但正準備為自己新居重新裝修，然而家人一直提議購買家居保險，想問是否還有這個需要。

無論新樓或是舊樓都常有一些不能預料的突發事件發生。而作為業主就更不能像租客一樣，不用理會問題。因此，家居保險就可以為業主帶來更方便及更好的保障。

水管爆裂有保障

以何小姐諮詢的情況為例，雖然大廈管理處已購買了火險，以及何小姐正準備重新裝修家居，但它們只能保障樓宇本身的結構及房屋有關水災、颱風等等的保險。舉例來說，如果水管老化爆裂並令家居財物損毁，水管維修火險會賠償，家居保不賠償。財物損毁家居保會賠償，火險則不賠償。其次是雖然何小姐正準備為家居重新裝修，但一般樓宇結構的老化會涉及樓上和樓下單位的情況，並不單單是何小姐的單位的問題。要是不幸水管爆裂的問題來源來自於樓上單位，到時何小姐再花費再多的裝修費用也會變成「水舞間」。所以，多準備一份家居保是更加能保障業主的利益。

現時市面上的家居保險林林總總，保障的條款亦大有不同。比較常見的有第三者保險，如住戶疏忽，引致他人財物損毀或身體受傷，保險會代承擔賠償責任。例如爆水喉令大廈公共設施損毀或煮食疏忽引致火警等，第三者保險可以幫業主承擔當中責任。而保險公司甚至有因應放租業主而設的保障計劃，如租客違反租賃合約拖欠租金，甚至未有繳交租金的情況下已經離開。保險公司都推出了相應的保障來保障業主。而且，價錢亦十分合理。

家居保有等候期

然而，要注意的是家居保險與不少保險一樣，都會設有等候期。在等候期內，保險保障是不會生效的，所以大家千萬不要臨急抱佛腳，等新聞顯示有颱風來臨才購買保險。另外還有「空置期」的規定，連續空置超過30日的房屋不受保障。

當然保險有沒有墊底費，自然損耗或老化造成的損毁是否不保事項或保險保障是「全險保單」或「特定風險保單」等等都是購買家居保險前需要注意地方。客戶對計劃詳情未夠熟悉，最好先尋求自己的理財顧問建議再作決定。

 

【原文：購買家居保險 保障業主權益（收費文章）】

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撰文 : 鄧熙琳 中原金融集團組別營業董事

欄名 : 保險百科

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