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【職場攻略】轉工要重寫新CV　7大重點要留意

個人增值 15:00 2022/06/04

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每位打工仔職場生涯中，都有機會經歷轉職，要踏入一個全新工作領域時，不應該重用舊有履歷表，須重新撰寫或調整履歷表，有助迎合新工種需要。

據Nature World News報告指，要重新撰寫履歷表，原因是新工作職業技能與現有職位或不同，報告列出下列7個撰寫新履歷表要注意的重點。

1.正確格式

按時間列出工作經驗是最常用的履歷表格式，若新職業與以往工作相近，則可採用該格式；若新職位與舊工作完全不同，可於新履歷表中第一部分列出你的技能，並在第二部分列出工作經驗。

2.舊有職業技能

以往工作經驗的部分技能，或可應用於新工作職位上，如電腦知識、駕駛經驗及會計技能等，總結過往工作經驗與新工作職位的相關性，是理想做法。

3.減少專業用語

員工從事某工作一段時間，自然會使用到該領域的專業用語。報告建議，撰寫新履歷表時要清晰易明，減低人力資源人員閱讀時間。

有何獨有優勢 避免無謂信息

4.列明軟技能

撰寫履歷表應列出軟技能，如工作態度、人際關係及解決問題能力等，因軟技能在任何企業環境均適用。

5.尋求專業意見

部分求職網站或會提供撰寫履歷表建議，例如如何讓人力資源人員更注意履歷表重點。報告建議，除網上履歷表技巧外，還可尋求專業人士意見，撰寫出最適合自己的履歷表。

6.列出非工作經歷

履歷表除列明工作經驗外，也可列出非工作相關經驗，如興趣活動、義工、兼職，甚至具備獨有優勢。

7.據職位調整

撰寫新履歷表時，可跳過與新工作完全無關的職場經驗，根據申請不同工作職位調整履歷表，避免不必要的信息。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：重寫履歷表7大注意 總結經驗與新職相關性（收費文章）】

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

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