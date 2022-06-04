【好去處】體院30周年巡迴展　免費睇奧運獎牌、黃金寶張家朗戰衣

香港體育學院為慶祝成立30周年，將於5月26日至7月3日期間，分階段於沙田新城市廣場、將軍澳新都城中心和樂富廣場舉行巡迴展。市民可透過展覽認識體院成立至今的發展歷程，並回顧香港體壇歷來的精采時刻。

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為期6周的巡迴展是體院30周年慶祝活動的亮點之一，場內設有不同展品、打卡位及互動遊戲，入場市民更有機會獲得體院30周年限量紀念品。巡迴展共設9個部分，包括「體院30周年大事回顧」及「香港精英運動員體壇佳績」，展示了體院過去30年的重要歷史時刻，以及香港體壇的卓越成就。

其他展區則為互動遊戲、體驗活動和富有特色的打卡位，包括運動挑戰區、「運動體驗」體感遊戲、「揚帆出海」巨型打卡位等、香港精英運動員熱血金句牆等。另亦有一系列充滿紀念價值的珍貴展品，當中包括5面奧運及殘奧運獎牌、「車神」黃金寶的彩虹戰衣、「牛下女車神」李慧詩參加東京奧運時使用的戰車、「少年劍神」張家朗在東京奧運穿過的金屬衣等。

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香港體育學院30周年巡迴展 展覽日期及地點：5月26日至6月5日 沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場6月8日至19日 將軍澳新都城中心二期L1天幕廣場6月22日至7月3日 樂富廣場UG2 Zone B中庭 開放時間：12nn至8pm

責任編輯：張頌婷

【原文：香港體育學院30周年巡迴展 互動專區免費入場（收費文章）】

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