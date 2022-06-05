【消費優惠】將軍澳中心初夏感謝祭　會員享1元超低價購價值4,500元產品

將軍澳中心由即日起至7月10日期間舉辦初夏感謝祭，集合170個折扣優惠，包括Adidas、豐澤、周大福、Glycel等，提供逾170個人氣品牌折扣優惠，可以低至1折獨家優惠價搶原價高達3,640元的精選禮遇，如Glycel鑽白煥肌重生療程（優惠價298元）、KeysToYoung PICO皮秒掃斑嫩膚療程（1折價280元）、The Point Pizza & Pasta棒棒雞（1折價8.8元）等，以及全場最平的2元Mee...lemongrass咖央鮮油多士。

The Point會員即日起可透過The Point手機應用程式，以1元超低價購入價值4,500元的心水產品，包括有人氣潮物GoPro、Apple Watch Series 7、Apple iPad、Nintendo Switch遊戲主機、BRUNO電陶爐炆煮鍋及GoPro Hero10運動相機等。

而由6月13日至7月10日期間，只要消費滿指定金額即可帶走3大福袋，包括為露營愛好者而設的生活福袋，有露營煮食4合1炊具組合及摺疊露營椅。美容福袋就有Ingrid Millet全效滋養修復面膜，以及首次為車主增設兩款福袋，內含加德士StarCash200元油卡或手提汽車吸塵器，再送高達300元贈券及兩小時免費泊車，是車主恩物。

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作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文：將軍澳中心初夏感謝祭 1折優惠價瘋狂購物（收費文章）】

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