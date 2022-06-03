  • 29°C
香港時間 : 2022603日 (週五) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場趨勢】調查揭打工仔10大離職原因　員工要尊重多於人工及福利？

個人增值 19:00 2022/06/03

分享：

分享：

全球職場在疫情影響下，迎來接二連三的改革，打工仔決定去留時，亦由以往看重高薪厚職，漸轉為更重視企業文化、辦公模式及管理質素等。調研機構Gartner對澳洲打工仔進行企業吸引力評估調查，結果顯示離職推動因素中，企業管理質素位居第一，最為影響打工仔對企業的忠誠度。

經歷兩年發展停頓後，打工仔似乎更着重企業的人文質素、未來發展方向和企業對他們的認可。若企業難以滿足打工仔以上3大方向要求，恐怕會成為他們考慮離職的原因。以下為打工仔考慮離職的10個因素：

1.管理質素

2.尊重

3.員工管理

4.薪金報酬及福利

5.工作與生活平衡

6.地理位置

7.同事質素

8.未來職業機會

9.認可

10道德

是否尊重員工 妥善安排工作

由此可見，近年的打工仔在職場上追求較貼近身心層面發展，更重視管理層對待打工仔的態度，如是否尊重員工的需求、妥善安排工作，以及能否營造工作與生活平衡的職場環境。

若想在大離職潮席捲全球下，仍能挽留人才使企業穩定發展，便需要調整企業的工作模式、福利政策及表現企業發展的可靠度。以下列舉員工10個留職誘因：

1.地理位置

2.薪金報酬及福利

3.尊重

4.工作與生活平衡

5.道德

6.工作興趣調整

7.同事素質

8.假期

9.管理質素

10.企業穩定性

Gartner人力資源業務副總裁Aaron McEwan補充，由於疫情推使下，大多企業也漸漸數碼轉型，工作模式早已發生了不可逆轉的變化，而首位的「地理位置」並非指員工渴求在市中心有一個時髦的辦公室，而是代表「在任何地方生活和工作」。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：調查：10大離職原因 員工首重管理質素（收費文章）】

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【職場你點睇】員工控訴DONKI香港邊賺兩億邊削待遇　「用洗手間都要管」
2022/06/02
【職場你點睇】員工控訴DONKI香港邊賺兩億邊削待遇　「用洗手間都要管」
【職場機遇】迪士尼6月招聘600人　部分職位設3000元入職津貼　全職起薪點1.4萬元起（附詳情）
2022/05/31
【職場機遇】迪士尼6月招聘600人　部分職位設3000元入職津貼　全職起薪點1.4萬元起（附詳情）
【職場趨勢】企業想留住人才有咩計？　5大最受歡迎的員工福利
2022/05/30
【職場趨勢】企業想留住人才有咩計？　5大最受歡迎的員工福利
【職場趨勢】英國60家企業試行4天工作　工時減人工不變望能留住員工
2022/05/30
【職場趨勢】英國60家企業試行4天工作　工時減人工不變望能留住員工
【職場調查】全球人才短缺水平創近16年高　邊類人才最渴市？
2022/05/30
【職場調查】全球人才短缺水平創近16年高　邊類人才最渴市？
人力資源 企業文化 數碼轉型 疫情 職場文化 職位招聘

下一篇文章

【健康增值】報復式飲食飽滯失衡　營養師：多選發酵食物平衡腸道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新6月2日）
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新6月2日）
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至6月2日）
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至6月2日）
【財政預算案2022】陳茂波：寬減100%薪俸稅和個人入息課稅　上限1萬元　201萬納稅人受惠
【財政預算案2022】陳茂波：寬減100%薪俸稅和個人入息課稅　上限1萬元　201萬納稅人受惠
【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月2日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月2日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款