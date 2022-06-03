【職場趨勢】調查揭打工仔10大離職原因　員工要尊重多於人工及福利？

全球職場在疫情影響下，迎來接二連三的改革，打工仔決定去留時，亦由以往看重高薪厚職，漸轉為更重視企業文化、辦公模式及管理質素等。調研機構Gartner對澳洲打工仔進行企業吸引力評估調查，結果顯示離職推動因素中，企業管理質素位居第一，最為影響打工仔對企業的忠誠度。

經歷兩年發展停頓後，打工仔似乎更着重企業的人文質素、未來發展方向和企業對他們的認可。若企業難以滿足打工仔以上3大方向要求，恐怕會成為他們考慮離職的原因。以下為打工仔考慮離職的10個因素：

1.管理質素 2.尊重 3.員工管理 4.薪金報酬及福利 5.工作與生活平衡 6.地理位置 7.同事質素 8.未來職業機會 9.認可 10道德

是否尊重員工 妥善安排工作

由此可見，近年的打工仔在職場上追求較貼近身心層面發展，更重視管理層對待打工仔的態度，如是否尊重員工的需求、妥善安排工作，以及能否營造工作與生活平衡的職場環境。

若想在大離職潮席捲全球下，仍能挽留人才使企業穩定發展，便需要調整企業的工作模式、福利政策及表現企業發展的可靠度。以下列舉員工10個留職誘因：

1.地理位置 2.薪金報酬及福利 3.尊重 4.工作與生活平衡 5.道德 6.工作興趣調整 7.同事素質 8.假期 9.管理質素 10.企業穩定性

Gartner人力資源業務副總裁Aaron McEwan補充，由於疫情推使下，大多企業也漸漸數碼轉型，工作模式早已發生了不可逆轉的變化，而首位的「地理位置」並非指員工渴求在市中心有一個時髦的辦公室，而是代表「在任何地方生活和工作」。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：調查：10大離職原因 員工首重管理質素（收費文章）】

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