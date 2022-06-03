【健康增值】報復式飲食飽滯失衡　營養師：多選發酵食物平衡腸道

自從疫情回穩，晚市放寬，大家都頻頻外出用餐，跟久沒見面家人朋友聚會。英國註冊營養學家蕭婉芹（Kennie Siu）指報復式的外出用餐，少不免會飽飽滯滯，或會造成胃氣、腹脹、腹瀉及便秘等問題。「這些腸道問題如果長期不處理，有機會進展為腸易激綜合症，會嚴重影響工作、社交等日常活動。」

她說腸道被稱為第二大腦，《英國醫學雜誌》（British Medical Journal）早幾年就已經綜合出，一系列由於腸道問題可引致的嚴重疾病風險，包括腸易激綜合症、炎症性腸病、結腸癌、中風、心臟病、糖尿病、肥胖，甚至可能減低腦部功能和認知能力等，所以絕不能忽視腸道健康。

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剖析益生菌

要腸道健康，除日常生活飲食有節制及多做運動外，近年不少人提倡的益生菌，對腸道有何實際助益？Kennie詳細解說：「人體腸道中住上億萬個不同的微生物，任何年齡的人士都需攝取足夠的益生菌去平衡腸道健康，選擇益生菌時盡量要多樣化。除了益生菌營養補充品，大部分天然發酵食物和飲品，都富含多種益生菌，並以乳酸菌和雙歧桿菌最為常見。」

這些天然食物和飲品更提供了額外的益生元、維他命、礦物質和植物抗氧化物等。「益生元是益生菌的食糧，是養活我們腸道益生菌的重要營養素。植物中的抗氧化物，可以幫我們細胞抵抗自由基，減低氧化作用所帶來的炎症。另外，在發酵過程中，食物和飲品中分解所產生的有益代謝物肽和多胺，更有助增強心血管和免疫系統的功能。」

益生菌比較健康的有蔬果發酵類食物，例如有泡菜、酸菜和蔬果酵素飲品等。另外，大豆類發酵食物也可多攝取，例如納豆、天貝（一種印尼發酵食品）、麵豉湯等。奶類發酵食物方面，也有乳酪、開菲爾（kefir）酸奶和芝士等；酸種麵包也是相對比較好的選擇。

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解滯飲品

當飽滯失衡時，胃口欠佳難容下食物，Kennie表示可從飲品入手，包括經過發酵的飲品，如乳酪飲品、開菲爾酸奶、蔬果酵素以及康普茶等，都可以幫助改善腸胃失衡的問題。

蔬果酵素是由不同天然蔬菜和水果進行發酵，除了豐富的益生菌，也同時將蔬果中的消化酵素、維他命和礦物質，帶入飲品中。對於不太喜歡奶製品的朋友，會是腸道健康飲品的另類選擇。康普茶跟蔬果酵素一樣，也是發酵飲品，主要分別是利用茶葉發酵，並需要加入益生菌種，最後加入蔬果汁來享用。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：報復式飲食飽滯失衡 營養師：多選發酵食物平衡腸道】

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