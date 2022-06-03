【元宇宙】Gucci登陸Roblox打造虛擬廣場「Gucci Town」　邊玩邊賺GG寶石買數碼手袋服飾

Gucci早前推出不同虛擬項目，進軍元宇宙市場，為其產品開拓並吸納更多消費者。最近Gucci在Roblox平台上開設了「Gucci Town」，讓玩家有更豐富的品牌體驗。Roblox是其中一個熱門的元宇宙網上平台，亦有與不同企業合作製作品牌內容。

體驗型貨幣GG寶石可購買Gucci數碼產品

根據外國時裝媒體Fashion New York指，Gucci Town的廣場周圍會有一系列靈感來自品牌現實世界產品的空間，包括迷你遊戲高地、避難所廣場、創意角、工藝廣場、自拍之路、Power-up Place和Gucci商店。玩家可以在遊戲中完成任務和活動獲得體驗型貨幣GG寶石（GG Gems），以及發現和創作獨一無二的藝術品，了解品牌的傳統和工藝。

在Gucci商店內，玩家可以購買Gucci數碼產品來收集或裝備Roblox化身，當中有Gucci創意總監Alessandro Michele設計的全新Gucci Blondie手袋和限量版收藏品。這些數碼時尚產品利用了Roblox「分層服裝」技術，打造適合任何體形的超逼真3D服裝。

另外，Gucci Town內的Power-up Place為一間「咖啡館」，用戶可以與世界各地的其他人互動，而GG寶石將額外獎勵給與城鎮活動互動的遊客，可用於購買道具或虛擬物品。

■Gucci Town圖片■

▼ 點擊圖片放大

想知更多NFT趨勢，留意NFT懶人包！

責任編輯：區祖飛

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經