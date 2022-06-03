  • 29°C
香港時間 : 2022603日 (週五) 10:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】Gucci登陸Roblox打造虛擬廣場「Gucci Town」　邊玩邊賺GG寶石買數碼手袋服飾

個人增值 10:00 2022/06/03

分享：

分享：

Gucci早前推出不同虛擬項目，進軍元宇宙市場，為其產品開拓並吸納更多消費者。最近Gucci在Roblox平台上開設了「Gucci Town」，讓玩家有更豐富的品牌體驗。Roblox是其中一個熱門的元宇宙網上平台，亦有與不同企業合作製作品牌內容。

體驗型貨幣GG寶石可購買Gucci數碼產品

根據外國時裝媒體Fashion New York指，Gucci Town的廣場周圍會有一系列靈感來自品牌現實世界產品的空間，包括迷你遊戲高地、避難所廣場、創意角、工藝廣場、自拍之路、Power-up Place和Gucci商店。玩家可以在遊戲中完成任務和活動獲得體驗型貨幣GG寶石（GG Gems），以及發現和創作獨一無二的藝術品，了解品牌的傳統和工藝。

在Gucci商店內，玩家可以購買Gucci數碼產品來收集或裝備Roblox化身，當中有Gucci創意總監Alessandro Michele設計的全新Gucci Blondie手袋和限量版收藏品。這些數碼時尚產品利用了Roblox「分層服裝」技術，打造適合任何體形的超逼真3D服裝。

另外，Gucci Town內的Power-up Place為一間「咖啡館」，用戶可以與世界各地的其他人互動，而GG寶石將額外獎勵給與城鎮活動互動的遊客，可用於購買道具或虛擬物品。

Gucci Town圖片

    點擊圖片放大

想知更多NFT趨勢，留意NFT懶人包

責任編輯：區祖飛

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : NFT

最新專欄文章 更多

【元宇宙】調查：75%已營運App港企未準備進元宇宙　 本港IT人才短缺、欠缺資金成主因
2022/05/27
【元宇宙】調查：75%已營運App港企未準備進元宇宙　 本港IT人才短缺、欠缺資金成主因
【元宇宙】電盈夥香港電訊進駐The Sandbox元宇宙　推全球首個虛擬5G流動網絡
2022/05/26
【元宇宙】電盈夥香港電訊進駐The Sandbox元宇宙　推全球首個虛擬5G流動網絡
【NFT】「CRYPTYQUES」藏品重現80年代香港經典電影場景　《烈火青春》張國榮半裸上陣一幕都有得睇！
2022/05/20
【NFT】「CRYPTYQUES」藏品重現80年代香港經典電影場景　《烈火青春》張國榮半裸上陣一幕都有得睇！
【元宇宙】研究：元宇宙發展第10年　料為全球GDP貢獻2.8%
2022/05/20
【元宇宙】研究：元宇宙發展第10年　料為全球GDP貢獻2.8%
【NFT】張敬軒NFT於6月底發行　持有者可共同建構元宇宙Hinsland兼獲綫下福利
2022/05/19
【NFT】張敬軒NFT於6月底發行　持有者可共同建構元宇宙Hinsland兼獲綫下福利
網上購物 家品 網購平台 市場拓展 電玩手遊 創業 科技產品 元宇宙 GUCCI 產品

上一篇文章

【好去處】上水廣場涼浸浸初夏祭　5大夏日傳統遊戲　1折換購iPhone 13、Dyson風筒

下一篇文章

【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至6月2日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月2日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月2日）
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至6月2日）
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至6月2日）
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新6月2日）
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新6月2日）
【財政預算案2022】陳茂波：寬減100%薪俸稅和個人入息課稅　上限1萬元　201萬納稅人受惠
【財政預算案2022】陳茂波：寬減100%薪俸稅和個人入息課稅　上限1萬元　201萬納稅人受惠
【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款