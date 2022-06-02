【消費優惠】HomeSquare「香港家居折2022」7月11日起舉行　6萬件家品低至1元及1折發售

新地 （00016） 旗下商場HomeSquare將於7月11日至8月14日舉行「香港家居折2022」，將設有60,000件精選傢俬，以低至1元及1折價格銷售，總折扣額達1,500萬元。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，因應第二期消費券即將發放，商場將聯同相關的支付平台推出更全面的折扣優惠。

部分為開倉日必搶產品：

開售日必搶產品 原價 折扣優惠 至筍價 數量 Homeless — NORMANN 北歐簡約吊燈 $2950 $1 $1 1件 Philips Lighting at EL—Mystique LED 檯燈 $220 1折 $22 5件 愛皇健 King Koil —備長炭高承托太空枕 $990 $100 $100 5件 Serta—Gisborne床褥 $25,990 1折 $2590 1件 Francfranc—FIER 3座位組合式布藝梳化 $9,800 1折 $980 1件 Farbe Sofa—3座位科技布梳化 $5,999 1折 $599 1件

如果想快人一步搶購優惠家具的話，可在6月13日至7月10日期間，在商場以電子消費滿6,000元，並登記成為Smart Buyer，就可搶先在公開發售前預留至抵傢俬家品。



責任編輯：陳玉蓮

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