【消費優惠】HomeSquare「香港家居折2022」7月11日起舉行　6萬件家品低至1元及1折發售

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【NFT】譚仔NFT首輪預售爆滿 加推第二輪預售白名單名額（附詳情）
新地 （00016） 旗下商場HomeSquare將於7月11日至8月14日舉行「香港家居折2022」，將設有60,000件精選傢俬，以低至1元及1折價格銷售，總折扣額達1,500萬元。
新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，因應第二期消費券即將發放，商場將聯同相關的支付平台推出更全面的折扣優惠。
部分為開倉日必搶產品：
|開售日必搶產品
|原價
|折扣優惠
|至筍價
|數量
|Homeless — NORMANN 北歐簡約吊燈
|$2950
|$1
|$1
|
1件
|Philips Lighting at EL—Mystique LED 檯燈
|$220
|1折
|$22
|5件
|愛皇健 King Koil —備長炭高承托太空枕
|$990
|$100
|$100
|5件
|Serta—Gisborne床褥
|$25,990
|1折
|$2590
|1件
|Francfranc—FIER 3座位組合式布藝梳化
|$9,800
|1折
|$980
|1件
|Farbe Sofa—3座位科技布梳化
|$5,999
|1折
|$599
|1件
如果想快人一步搶購優惠家具的話，可在6月13日至7月10日期間，在商場以電子消費滿6,000元，並登記成為Smart Buyer，就可搶先在公開發售前預留至抵傢俬家品。
責任編輯：陳玉蓮
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欄名 : 消費錦囊