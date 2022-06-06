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【消費優惠】天仁茗茶乳酪系列減$5　美心父親節蛋糕早鳥優惠85折

精明消費 07:00 2022/06/06

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.天仁茗茶：乳酪系列減$5

乳酪系列返嚟，仲有埋大杯，於優惠期內購買乳酪系列，每杯可享減5元，優惠期至6月12日。


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2. 美心：King of Heart父親節蛋糕 早鳥優惠85折

又就到父親節，點可以唔買個蛋糕慶祝呢？美心西餅推出「King of Heart」蛋糕系列， 即日起至6月16日，訂購指定父親節款式蛋糕，專享85折優惠！

網上預訂優惠碼「FDAY2022」

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3. 惠康 ： Häagen-Dazs家庭裝雪糕115元/2盒

今期至慳至抵價優惠，Häagen-Dazs家庭裝雪糕115元有2盒，精選產品包括Meadows餅乾、公仔杯麵、維達金裝衛生紙、樂事薯片、金象牌頂上茉莉香米、、喜力12罐裝啤酒、御品皇優質泰國茉莉香米、東東雲吞/水餃等，全部都有最低價，快啲入貨！

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撰文：hket小編

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

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欄名 : 今日優惠精選

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