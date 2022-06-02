【海外升學保險】比較6款產品保障及保費　邊款又平保障又夠全面？

海外升學成為新趨勢，不少家長都會送子女到外地留學，接受當地教育，當中包括年幼學童例如小學生。通常父母擔心子女生病或發生意外，此時若果有海外升學保險/留學保險傍身，至少可以補償部分開支，但相關保險眾多，應該點揀好？今天就跟大家比較6款熱門產品。

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家長宜先睇受保年齡、地域

不同產品受保年齡範圍都不一樣，保誠容許低至6歲學童受保，蘇黎世及藍十字則要求最低7歲，安盛及滙豐則最少要達到10歲，家長必需留意。部分產品會將受保地區進一步細分，例如受保區域為全球（不包括美國或加拿大）或僅受保美國或加拿大區域等。一般而言，美加地區的保費相對較高。

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比較醫療保障 包括住院及門診

若果受保年齡適合，則可以看看海外升學保險之保障範圍。家長都希望子女有醫療保障，所以大部分產品均提供海外住院及門診賠償，以及列明門診次數上限，僅保誠未有特別列明是否包門診。值得留意的是，Starr不涵蓋因新冠病毒所引致的損失。

如受保人曾於外地因意外身體受傷或疾病就醫，而治療過程於海外未能「埋尾」，回港後可能要覆診。海外升學保險亦涵蓋相關開支，不過只限回港後90日或3個月內的覆診，包括門診和住院。在6款產品中，滙豐的「住院及門診」及「回港覆診」保障最高，分別是250萬港元及25萬港元。

此外，部分海外國家偶爾會發生恐怖襲擊，因此產品的醫療保障是否涵蓋恐怖主義活動極為重要。在6款產品中，只有安盛、滙豐和保誠明確指出會提供相關保障。

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須每年續保 但未有保證續保條款

保費方面，海外升學保險每年續保，計劃逐年收費。雖然升學很多時候涉及頗長年期，但海外升學甚少出現「保證續保」條款，家長宜留意。

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意外死亡或永久傷殘、嚴重燒傷

海外升學或有機會出現嚴重意外，上述保險都有提供相關保障，包括意外死亡、永久傷殘、嚴重燒傷等。以意外死亡或永久傷殘為例，藍十字、滙豐、保誠賠償金額高達120萬港元，而嚴重燒傷方面，滙豐賠償金額達50萬港元，而且涵蓋二級或三級程度。

在出現一些需要住院多日或一些不幸事故，海外升學保險都會提供「緊急家庭團聚」或「緊急啟程」交通開支保障，賠償親友前往探訪的費用，包括機票及住宿。6款產品均提供相關保障，藍十字、滙豐和Starr更進一步涵蓋受保人家屬的死亡，賠償受保人回港之交通費。

不過，不同保險公司對親友或家屬的定義，以及住院多少日才能夠符合賠償資格，條款都有頗大差異，因此投保前宜小心閱讀條款。

提供「教育基金」助交學費 「學業中斷」亦可索償

海外升學另一個常見的保障是所謂「教育基金」，即是指當受保學生的父母或合法監護人，如因意外不幸身故或傷殘，保險公司會提供持續教育補助基金，資助交學費。6款產品中，除了Starr外其餘都有提供，金額介乎20至30萬港元。然而部分產品就賠償設有限制，包括受保學生年齡以及須為未婚。

「學業中斷」則泛指因受保學生因長期住院或生病受傷、家屬身故，而無法繼續學業，保險公司將賠償已繳交但不能取回的學費。6款產品均提供相關保障，當中賠償金額以滙豐最高（30萬港元）。

不保事項包括極限運動

最後談談不保事項。海外留學保險常見的不保事項除了一些蓄意行為，亦包括一些極限運動，例如在海拔5千米以上進行高山遠足，或在超過30米水深範圍潛水；甚至是以職業身份參與或進行涉及賺取報酬的運動或活動等等，投保前有必要細閱條款。

可以用旅遊保險代替海外升學保險嗎？

不得不提，很多時候大家會混淆旅遊保險與海外升學保險，原因是兩者都有提供類似的保障，但旅遊保險無論是單次行程或全年旅遊保險，多數都會定明每次離港最長日數（如90日），因而並不適合往外地留學學生。

再者，海外升學保險也有一些獨有保障，例如緊急家庭團聚、教育基金、學業中斷，更為針對留學生需要。



以上保費資料更新至2022年5月30日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。最後更新日期至2022年5月30日。

本文最後更新日期2022年5月24日

【文章來源：10Life；原題：【海外升學保險2022】比較6款產品保障、保費 外地留學必讀！】

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