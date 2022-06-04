【父親節優惠】中環街市I-O-N Cafe Bar父親節晚市套餐 3位或以上人均$500有找

父親節即將來臨，如心酒店集團旗下的多間餐廳都推出父親節套餐。其中位於中環街市的人氣茶啡酒館I-O-N Cafe Bar，環境舒適又夠chill，今年就會推出4道菜父親節晚市套餐，當中包括多款招牌菜式，讓大家與爸爸們共度一個輕鬆窩心的父親節。

餐單僅於6月18及19日6pm至10pm供應，兩位用988元，並可加488元額外邀請每位賓客。套餐由集結多款經典餐前小吃的小食拼盤開始，包括有金沙薯條、蘿蔔花雜菜卷、炸三文魚餅、避風塘炸魚薯條、牛舌拌番茄莎莎、爆谷蝦、油甘魚他他配氈酒浸西瓜及宮保牛柳粒。

緊接上場是濃郁美味的松露野菌湯及主菜，可選慢煮燒烤醬豬肋骨配雜菜沙律、味噌烤比目魚配時令蔬菜、香燒全隻蜜糖芥末黃油春雞及專為素食人士準備的野菌意大利飯。最後以驚喜甜品I-O-N Dessert Platter為盛宴劃上完滿句號。

店家亦為食客準備多款特色飲料，如有招牌意大利咖啡、虹吸壺煮茶、指定紅白餐酒或意大利氣泡酒，盡享歡聚時刻。而同樣位於中環街市Dining Ground內的意菜館CITTA及廣東菜一喜，於父親節周末亦推出優惠。首100位顧客消費滿$100，即可免費獲贈由果言提供的冬瓜茶。

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I-O-N Cafe Bar

地址：中環皇后大道中93號中環街市1樓124-125號舖

電話：9141 5863

作者、責任編輯：周美好



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【原文：如心酒店父親節意式自助餐 人氣小酒館 嘗招牌4道菜（收費文章）】

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