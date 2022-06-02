BREITLING經典款式70周年　為NAVITIMER系列加推5色助興

去年，有位24歲的E先生在香港樂壇一鳴驚人；而在國際鐘錶界，早已有一位B先生——Leon Breitling（1860-1914）於24歲創立鐘錶品牌BREITLING（百年靈），其孫仔Willy Breitling（威利百年靈）更於1952年推出蜚聲國際的招牌作NAVITIMER腕錶。彈指間，今年是此系列誕生70周年了。

▲ 年官方在香港的K11 ARTUS擺下飛行錶展覽，望着維港景色欣賞NAVITIMER系列70年的蛻變，好不寫意！

由孫仔威利百年靈設計的NAVITIMER飛行腕錶，除了計時的功能之外，還可進行航務準備，核對飛行計畫，測算速度和計算油耗等。是以NAVITIMER是一枚完全反映孫仔傳承和兌現祖父一直的夢想——創造出能夠測量、區分和掌握時間的工具。

一表人才的堅持

話說1952年NAVITIMER航空計時腕錶誕生，其名字由兩個英文詞結合navigation（航空）和timer（計時器）而成，是威利百年靈研發一枚可讓飛行員進行各項必要飛行計算的計時腕錶，包括平均速度、行進距離、耗油量和爬升率。

其想法是把Chronomat機械計時腕錶的對數飛行滑尺用於航空用途，並將其整合至旋轉錶圈中，並以小顆圓珠覆蓋錶圈，讓飛行員即使戴著手套也能輕鬆操作。

▲ NAVITIMER系列航空計時腕錶：錶徑43毫米，精鋼錶殼，帶環形飛行滑尺的雙向旋轉錶圈，黑色、銀色、銅色、冰藍色或薄荷綠色錶面， 時鐘、分鐘、秒鐘、日期視窗顯示，搭載百年靈自製01自動上鏈機芯，動力儲存70小時，折叠釦黑色鱷魚皮錶帶或蝴蝶釦精鋼7排式NAVITIMER錶鏈，防水30米。（各$68,000／圖片品牌提供）

▲ 透明後底蓋，視野更佳，擺陀上更纖細的輪廓使瑞士官方天文台（COSC）認證百年靈自製01機芯一覽無遺。（圖片品牌提供）

兩年後，它得到極重要的全球組織的認可，全球最大飛行員俱樂部「航空業者和飛行員協會」（AOPA）宣布採用NAVITIMER的設計作為其官方時計，意味着百年靈絕無僅有的「飛行儀器」迅速獲得全球飛行員採用。

當初品牌專為AOPA設計的首款NAVITIMER航空計時腕錶，錶盤上並無百年靈品牌名稱或標誌，錶底蓋也尚未印上其806編號，錶款僅發配給AOPA會員。

直到4年後，NAVITIMER航空計時腕錶作公開發售，錶款綴有如今已成為標誌的806型號，百年靈的名稱出現在AOPA機翼標誌上方，而協會首字母縮寫字樣則刪除。

▲ 對筆者而言，NAVITIMER系列不只著重男士系列，連也對手骨較纖幼或女性錶迷都照顧周到，提供46毫米、43毫米和41毫米 3款尺寸。（圖片品牌提供）

年輕有為的啟後

輾轉到1986年，品牌推出OLD NAVITIMER航空計時腕錶問世，為1952年原版設計的重新演繹之作。錶款搭載Valjoux自動機芯。將歷史和設計帶進新作，間接帶動機械計時腕錶的回歸。

2019年，百年靈推出旗下首款歷史復刻版，那就是復刻NAVITIMER Ref. 806 1959航空計時腕錶。2020年，百年靈成為第一家為旗下所有新款腕錶提供區塊鏈數位護照的豪華製錶品牌，NAVITIMER也是其中之一 。

▲ NAVITIMER系列航空計時腕錶：錶徑41毫米，精鋼或18K紅金錶殼，帶環形飛行滑尺的雙向旋轉錶圈，薄荷綠色或銀色錶面， 時鐘、分鐘、秒鐘、日期視窗顯示，搭載百年靈自製01自動上鏈機芯，動力儲存70小時，折叠釦黑色鱷魚皮錶帶或蝴蝶釦7排式NAVITIMER錶鏈，防水30米。（$67,200／精鋼錶殼，$140,000／18K紅金錶殼。圖片品牌提供）

▲ 百年靈自製01機芯內有346 零件，厚度為7.2毫米，自動機械上鏈、雙向滾珠軸承。（圖片品牌提供）

為慶祝 NAVITIMER70周年，推出全新紀念版保留原本優良的設計，也與時並進作提升及改進。首先得說「AOPA機翼」標誌重返12點鐘位置，錶款配備環形飛行滑尺、刻度時標、3個計時小錶盤和便於抓握的凹槽錶圈，透明後底蓋可見擺陀上更纖細的百年靈自製01機芯，除了精鋼錶殼，也提供18K紅金材質選擇，以配搭不同錶帶（半亮鱷魚皮或7排式金屬錶鏈）可供選擇。新版錶盤的顏色選項多不勝數，更添加了藍色、綠色和三文魚色等現在非常流行色調。

▲ NAVITIMER系列航空計時腕錶：錶徑46毫米，18K紅金錶殼，帶環形飛行滑尺的雙向旋轉錶圈，銀黑色錶面， 時鐘、分鐘、秒鐘、日期視窗顯示，搭載百年靈自製01自動上鏈機芯，動力儲存70小時，折叠釦黑色鱷魚皮錶帶或蝴蝶釦18K紅金7排式NAVITIMER錶鏈，防水30米。（$142,000／圖片品牌提供）

▲ 機芯能提供計時功能： 導柱輪、垂直耦合、1/4秒、30分鐘和12小時計時器，獲瑞士官方天文台（COSC）認證。（圖片品牌提供）

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