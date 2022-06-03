【消費優惠】紅磡黃埔天地6月節節有賞　端午父親節大派高達25%回贈

紅磡黃埔天地推出「6月節節有賞」，包括端午節連假的「消費．食玩賞」，大派高達25%回贈的美食及保齡現金券，以及父親節獻禮「迷你靚車送Daddy」迷你合金模型車仔換領活動，讓大家在6月兩大節日盡享消費獎賞。

「消費．食玩賞」將於6月3至5日一連3日舉行，凡於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿400元或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根，連同對應商戶之即日單一機印發票，即可換領50元指定美食現金券及50元雷霆保齡現金券各一張，數量有限，換完即止。

父親節將至，商場特意在6月18及19日舉行「迷你靚車送Daddy」換領活動，只需於商場消費滿600元或以上，憑最多兩張即日電子貨幣付款存根，連同對應商戶之即日機印發票，即可換領指定迷你合金模型車仔一部，換完即止。

商場亦特別為駕車人士追加一小時免費泊車券換領活動，由即日起至6月30日，於商場消費滿200元或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根或交易紀錄頁面，連同對應商戶之即日單一機印發票，除可享有即日3小時免費泊車外，更可額外獲贈一小時免費泊車券一張，供下次泊車時使用。

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作者：副刊組

責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：紅磡黃埔天地6月節節有賞 端午父親節大派25%回贈】



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