  • 31°C
香港時間 : 2022603日 (週五) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】紅磡黃埔天地6月節節有賞　端午父親節大派高達25%回贈

精明消費 13:00 2022/06/03

分享：

分享：

紅磡黃埔天地推出「6月節節有賞」，包括端午節連假的「消費．食玩賞」，大派高達25%回贈的美食及保齡現金券，以及父親節獻禮「迷你靚車送Daddy」迷你合金模型車仔換領活動，讓大家在6月兩大節日盡享消費獎賞。

「消費．食玩賞」將於6月3至5日一連3日舉行，凡於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿400元或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根，連同對應商戶之即日單一機印發票，即可換領50元指定美食現金券及50元雷霆保齡現金券各一張，數量有限，換完即止。

父親節將至，商場特意在6月18及19日舉行「迷你靚車送Daddy」換領活動，只需於商場消費滿600元或以上，憑最多兩張即日電子貨幣付款存根，連同對應商戶之即日機印發票，即可換領指定迷你合金模型車仔一部，換完即止。

商場亦特別為駕車人士追加一小時免費泊車券換領活動，由即日起至6月30日，於商場消費滿200元或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根或交易紀錄頁面，連同對應商戶之即日單一機印發票，除可享有即日3小時免費泊車外，更可額外獲贈一小時免費泊車券一張，供下次泊車時使用。

    點擊圖片放大

 

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：紅磡黃埔天地6月節節有賞 端午父親節大派25%回贈

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【好去處】上水廣場涼浸浸初夏祭　5大夏日傳統遊戲　1折換購iPhone 13、Dyson風筒
今日
【好去處】上水廣場涼浸浸初夏祭　5大夏日傳統遊戲　1折換購iPhone 13、Dyson風筒
【消費優惠】HomeSquare「香港家居折2022」7月11日起舉行　6萬件家品低至1元及1折發售
2022/06/02
【消費優惠】HomeSquare「香港家居折2022」7月11日起舉行　6萬件家品低至1元及1折發售
【消費優惠】華置100周年送近千萬禮品　顧客學生嬰兒父親長者專享獎賞（附圖睇睇你有無份）
2022/06/02
【消費優惠】華置100周年送近千萬禮品　顧客學生嬰兒父親長者專享獎賞（附圖睇睇你有無份）
【賞你食】旅發局推2萬套半價餐飲現金券　6月2日起逢周四早上10時開售（附詳情）
2022/06/02
【賞你食】旅發局推2萬套半價餐飲現金券　6月2日起逢周四早上10時開售（附詳情）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月2日）
2022/06/02
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月2日）
端午節 紅磡 父親節 商場 美食 商場活動 著數優惠 商舖 電子支付

下一篇文章

【消費優惠】HomeSquare「香港家居折2022」7月11日起舉行　6萬件家品低至1元及1折發售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【交稅2021】點解要交暫繳稅？　咩情況下可以申請緩繳？
【交稅2021】點解要交暫繳稅？　咩情況下可以申請緩繳？
填報稅表攻略　5大可扣稅項目逐個睇
填報稅表攻略　5大可扣稅項目逐個睇
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月2日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月2日）
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
職場新人未收到稅單　是否仍要報稅？
職場新人未收到稅單　是否仍要報稅？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款