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【九巴抽獎】九巴club1933抽獎送百份獎品　包括iPhone 13、一年免費搭車（附詳情）

個人增值 16:14 2022/06/02

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九巴會員計劃club1933推出「加『友』打打氣大抽獎」，現有及新登記會員都自動享有抽獎機會，獎品共有100份，包括「一年免費搭九巴」連九巴限量版八達通卡、最新Apple產品、Sony PlayStation®5、串流影音平台娛樂組合、club1933會員積分等。只要在6月30日或之前，新登記成為club1933會員，即可參加抽獎。

九巴指，參加者需於6月30日或之前，登記成為club1933的會員，便可自動享有一次抽獎機會。此外，club1933會員推薦親友，於6月30日或之前成為club1933會員，可獲額外一次抽獎機會；成功推薦兩位親友，更可獲額外兩次機會，如此類推，抽獎機會不設上限，受薦人只需於專頁內輸入推薦人的club1933會員編號，推薦人便可享額外中獎機會。

大抽獎獎品包括：

  • Apple iPhone 13 Pro Max （256GB）
  • Sony PlayStation5
  • Apple iPad Air （第5代）
  • Dyson Purifier Cool Formaldehyde 二合一甲醛空氣清新機 TP09
  • Nintendo Switch （OLED款式）
  • 「一年免費搭九巴」連九巴限量版八達通卡（即13張連續「九巴月票」）
  • 九巴限量版八達通卡連九巴月票（不設儲值額及按金，不能兌換成現金）
  • 1,000分club1933會員積分等，共100份禮物

抽獎將於2022年7月4日舉行，結果同日在九巴應用程式App1933公布。

 

責任編輯：李瑩

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