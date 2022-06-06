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【消費優惠】香港百樂酒店推抹茶下午茶自助餐　出示Facebook優惠券享8折

精明消費 10:30 2022/06/06

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踏入六月要見見好友，當然要去酒店high tea！如果你鐘意抹茶，要留意呢個優惠。Park café於5月21日起逢星期六、星期日及公眾假期再度呈獻大受歡迎的「抹茶‧甜蜜地圖」下午茶自助餐，滋味推介包括抹茶鹽唐揚雞、吉列魷魚圈配抹茶沙律醬、和風燒三文魚玉子豆腐、即製抹茶心太軟、抹茶朱古力噴泉等。

特別優惠：

生日優惠：凡4位或以上惠顧下午茶自助餐，1位當月的生日之星可免費享用1次，同行賓客可享85折優惠
長者小童優惠：65歲或以上長者可享65折優惠；12歲以下小童可享半價優惠；一位6歲以下小童隨付費成人惠顧可免費用餐
Facebook優惠：讚好或追蹤香港百樂酒店Facebook專頁，並出示已置頂之優惠券，可享低至8折優惠

訂座或查詢：（852） 2731 2168
WhatsApp：（852） 6588 0682
時間：即日起至8月1日，下午3時至下午5時
星期六、日及公眾假期：成人每位298元，小童每位268元

 

撰文：hket小編

【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

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欄名 : 消費錦囊

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